母親節大餐帝王蟹！達美樂帝王蟹鮑魚愛心火山披薩，超豪華3888元披薩大餐搶先預購。

達美樂母親節推出帝王蟹鮑魚愛心火山、龍蝦舞干貝愛心火山披薩，搭配限量預購與外帶半價優惠，編輯張人尹表示，3888元是挑戰打造母親節披薩的奢華極限。

挑戰最奢華母親節披薩！這次針對五月母親節，達美樂把海鮮系披薩升級成最奢華的母親節大餐，將去年的話題款「愛心火山」系列升級用料與規格，在披薩中使用帝王蟹、鮑魚到龍蝦、干貝等食材，主打以澎湃海味作為節日主角，單個售價高達3888元，讓聚餐不只是吃飽，更增添話題。



▲達美樂母親節主打愛心火山系列回歸，主攻高規格海鮮披薩話題，提前帶動粉絲聚餐關注。

帝王蟹鮑魚愛心火山登場

▲達美樂推出帝王蟹鮑魚愛心火山披薩，集結帝王蟹與12顆鮑魚打造限量海味主餐選擇。

龍蝦舞干貝愛心火山回歸

▲達美樂龍蝦舞干貝愛心火山披薩回歸，以龍蝦沙拉與干貝組合打造經典海味口感。

多款套餐聚餐一次搞定

▲達美樂推出多款母親節套餐，從4至6人分享到彈性搭配方案一次整理聚餐選擇。

帝王蟹鮑魚愛心火山披薩 販售資訊

達美樂母親節主打頂級海味的「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，是今年亮點之一，16吋的披薩以帝王蟹腿肉作為主體，再鋪上多達12顆鮑魚，整體份量與視覺都十分震撼。除了食材本身，包裝與配件也同步設計，包含專屬母親節披薩盒與披薩刀，讓從開盒到用餐的過程都圍繞節日氛圍。這次超豪華「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」售價為3888元，全台限量300組，從2026/4/10起開放預購，售完為止，讓不少粉絲選擇提前下單，搶先為母親節準備。另一款「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」則是達美樂人氣回歸，把經典口味搭配火山披薩吃法，選用龍蝦沙拉搭配干貝，再加上起司火山沾醬，主打濃郁與口感層次。特別的是，為了讓粉絲們慶祝母親節揪團吃，達美樂特別在4/13-5/17期間推出外帶半價優惠，每個499元，讓粉絲用划算價格入手海鮮披薩。除了單點披薩，達美樂也同步推出多款套餐，讓母親節聚餐可以依人數與需求彈性搭配。「寵愛女王套餐」適合4至6人，價格1369元，內容包含龍蝦舞干貝愛心火山披薩與經典披薩及拼盤與飲料。「暖心饗宴套餐」1099元，加入可可火山披薩與青花椒雞塊，主打鹹甜組合。「佳節歡聚套餐」則提供2款披薩搭配點心，優惠價888元。讓粉絲們不管是小家庭、還是大家族聚會都能吃起來。

售價：3,888 元

預購方式：自 4 月 10 日起開放預購，全台限量 300 組，售完即止。





龍蝦舞干貝愛心火山披薩 販售資訊

售價：外帶半價優惠 499 元

優惠時間：4 月 13 日至 5 月 17 日

寵愛女王套餐 販售資訊

售價：1,369 元（65 折）

優惠時間：4 月 13 日至 5 月 17 日

品項：

龍蝦舞干貝愛心火山大披薩 1 個

經典系列手拍大披薩 1 個

豐盛拼盤 1 份（蝴蝶酥 3 個、鱈魚星星 1 份、香烤薯球 1 份、香烤雞翅 4 塊）

1.25L 大可樂 1 瓶





暖心饗宴套餐 販售資訊

售價：優惠價 1,099 元（69 折）

優惠時間：4 月 13 日至 5 月 17 日

品項：

龍蝦舞干貝愛心火山大披薩 1 個

可可火山大披薩 1 個

青花椒雞塊

1.25L 大可樂 1 瓶





佳節歡聚套餐

售價：888 元（5 折）

優惠時間：4 月 13 日至 5 月 17 日

品項：

經典／招牌系列手拍大披薩 2 個

紫薯地瓜球 1 份

蝴蝶酥 8 個



