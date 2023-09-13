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迪士尼瓶中娃娃開賣！每年都搶爆「午後の紅茶」瓶中娃娃7-ELEVEN開賣，紫色限定版「米奇、唐老鴨」鐵粉喝午後紅茶搶周邊。

2023-09-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：4,282
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編輯 張人尹

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每年迪士尼鐵粉都搶爆！超人氣日系飲品「午後の紅茶」每年都與迪士尼攜手，推出限定版「迪士尼瓶中娃娃」限定組，把超可愛迪士尼娃娃放在寶特瓶中，小巧可愛模樣讓人年年都衝超商掃貨。這次「午後の紅茶」全新推出聯名組「午後の幸福童話」，9/20起在7-ELEVEN獨家開賣。

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午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了慶祝迪士尼100周年，「午後の紅茶」特別推出百年限定版「午後の幸福童話」組合，再次把超萌的迪士尼小玩偶裝進飲料瓶中，搭配午後の紅茶的飲料，整組販售。本次集結4大人氣角色「米奇、米妮、唐老鴨、黛西」，2組情侶黨都換上紫色服裝主題，讓粉絲收藏。
午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中「米奇、米妮」組合各自搭配3瓶「午後の紅茶」無糖紅茶，每組售價259元。另外「唐老鴨、黛西」組合則各自搭配3瓶「午後の紅茶」奶茶，每組售價269元，4款組合皆在9/20起於全台7-ELEVEN獨家限量開賣，迪士尼鐵粉準時衝。
午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
午後の紅茶 午後の幸福童話 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

午後の紅茶 午後の幸福童話

上市日期：2023/09/20
販售通路：全台7-ELEVEN
售價：
午後の紅茶 無糖紅茶（米奇/米妮）：259元/組
午後の紅茶 奶茶（唐老鴨/黛西）：269元/組

詳細活動規範及供應情形，依 午後の紅茶 官方公告為準。

 

 

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7-ELEVEN 午後の紅茶 迪士尼 瓶中娃娃
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