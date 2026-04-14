台北蛋黃酥控要吃！彰化新口味蛋黃酥快閃3地，燈箱磁鐵免費送。

彰化傳奇蛋黃酥行動餐車歡慶3周年，4月閃現西門紅樓，現場大送燈箱磁鐵與官網購物金。編輯 鄭雅之表示：身為蛋黃酥控，不用跑彰化就能吃到覺得幸福！

彰化在地人心中的神級甜點「新口味食品行」，這幾年靠著超酷的行動餐車跑遍全台灣，在大家的期待中終於迎來3周年生日慶。這次他們選在4月18日與19日重回熱鬧的西門紅樓創意市集，要把那份外皮酥脆且香氣逼人的招牌蛋黃酥再次帶給北部粉絲。現場除了準備多重好康優惠大放送，5月更預計前往圓山花博、新竹與台北百貨公司巡迴，讓喜愛傳統好滋味的饕客不必親自跑彰化也能輕鬆入手。



▲招牌蛋黃酥擁有飽滿且鹹甜交織的紅豆內餡與金黃鴨蛋黃，是許多饕客心中必吃的鹿港人氣甜點。

▲彰化名店新口味蛋黃酥行動餐車現身西門紅樓創意市集，現場大排長龍吸引許多蛋黃酥控搶購。





經典蛋黃酥與創意蝦餅魚酥條

這台充滿文青風格的行動餐車，這幾年來堅持分享傳統好味道，無論是經典熱銷的6入款蛋黃酥禮盒，或是充滿創意的蛋黃酥風味蝦餅魚酥條，通通都是下午茶的完美選擇。這款蛋黃酥不僅內餡飽滿且鹹甜交織，更是網路上討論度極高的超夯伴手禮。業者為了慶祝餐車滿3歲，這次特別推出限量的蛋黃酥抱枕與超萌的品牌周邊，讓大家在享受美味之餘，還能把這份幸福的甜點記憶融入到日常生活中。



▲外盒設計簡約大方的新口味蛋黃酥6入文青禮盒，不僅口味地道更是網路上超夯的熱門伴手禮。





三周年限定好禮三重送大放送

為了回饋長期支持的粉絲，活動期間只要動動手指完成指定任務，就有機會抽中官網購物金。來到西門紅樓現場消費的民眾，還能直接獲得品牌獨家設計的荷葉扇。如果是蛋黃酥的重度愛好者，單筆消費滿1000元更能免費獲得超限量的新口味燈箱磁鐵，這款小物質感滿分且非常有紀念意義。主辦單位建議大家可以先在官網預訂後現場取貨，這樣就不怕錯過這些讓人心動的限定驚喜，讓大家滿載而歸。



▲慶祝行動餐車3周年推出的獨家蛋黃酥扇與燈箱磁鐵，超萌周邊讓美味記憶延續到日常生活。





五月接力快閃台北新竹SOGO

錯過西門町場次的朋友也別擔心，緊接著在5月勞動節連假期間，餐車會馬不停蹄地開進新竹SOGO百貨。隨後在5月中旬，台北SOGO忠孝館也會有連續一整週的快閃活動，讓大家在炎炎夏日來臨前，能搭配一杯冰涼的美式咖啡或是現泡冷萃茶，享受最愜意的午茶時光。所有的場次都是每日限量供應，賣完就只能等下次。提醒大家排隊時記得耐心等待，現場不提供預約與宅配服務，喜歡酥脆口感的人絕對要提早去排隊。



▲口感酥脆的新口味蛋黃酥風味蝦餅魚酥條，創意風味讓傳統點心變身成為最受歡迎的零嘴下午茶。

▲充滿質感的迷你品牌燈箱磁鐵周邊，精緻外型成功吸引不少粉絲前來參與快閃活動滿額收藏。

新口味蛋黃酥 快閃活動

西門紅樓創意市集

時間：2026/4/18（六）至4/19（日） 14:30起至售完為止

地點：Nike西門紅樓店旁（台北市萬華區成都路10號）





時間：2026/4/18（六）至4/19（日） 14:30起至售完為止 地點：Nike西門紅樓店旁（台北市萬華區成都路10號） 圓山花博168幸福市集

時間：2026/5/1（五）至5/3（日） 10:00起至售完為止

地點：台北圓山花博公園（台北市中山區玉門街1號）





時間：2026/5/1（五）至5/3（日） 10:00起至售完為止 地點：台北圓山花博公園（台北市中山區玉門街1號） 新竹SOGO百貨快閃

時間：2026/5/2（六）至5/3（日） 11:00起至售完為止

地點：新竹SOGO店3F（龜記茗茶旁）





時間：2026/5/2（六）至5/3（日） 11:00起至售完為止 地點：新竹SOGO店3F（龜記茗茶旁） 台北SOGO百貨忠孝館

時間：2026/5/11（一）至5/17（日） 11:00起至售完為止

地點：SOGO忠孝館 1F戶外廣場





新口味蛋黃酥餐車 3周年特別優惠

完成社群指定任務：抽50點官網購物金。

現場消費贈品：送獨家蛋黃酥荷葉扇一份。

滿額贈好禮：單筆消費滿1000元送新口味燈箱磁鐵一個。





新口味蛋黃酥餐車 販售品項

新口味蛋黃酥文青款：350元（6入）

蛋黃酥風味蝦餅魚酥條：200元（罐）





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