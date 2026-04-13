2026台北麵包祭必吃攻略！60家台日名店，杜拜巧克力千層杯、日本咖啡先搶。

2026台北麵包祭將閃圓山花博！現場集結台日60家名店，推出龍蝦蛋塔與杜拜巧克力。編輯 鄭雅之表示：吃麵包、喝東京咖啡也太享受！

一年一度讓麵包控瘋狂的盛事來！「2026 台北麵包祭」將在4/18、4/19，於圓山花博環形及花海廣場熱鬧登場。這次由「有趣市集」與「臺北咖」強強聯手，以麵包時差為主題，邀集超過 60 家台灣與日本的頂尖烘焙與咖啡品牌。現場不僅有各種限定口味的麵包與甜點，更結合了充滿溫度的職人手作課程，要讓大家在迷人的烘焙香氣中，感受最精緻的台北日常風格。



▲SugarandSoul極餡夾心貝果，春櫻煙燻鮭魚貝果，是麵包祭必吃的清爽系手作料理。

▲EnVie在室甜點聖多杯杯，將經典法式甜點聖多諾黑裝入杯中，方便在圓山花博邊走邊吃的精緻法點。





浮誇系美食亮點！豪華龍蝦蛋塔與限定酸種

想要品嚐不一樣的創意料理，絕對不能錯過這次的跨界限定款。像是有趣市集常客「頭家嬤煙燻 BBQ 」推出的煙燻鹽牛肉酸種三明治，肉質粉嫩且辛香入味。而「純｡點心」更是下重本，推出每日限量 10 組的豪華龍蝦海鮮塔，整隻活龍蝦搭配法式馬鈴薯泥，視覺味覺都滿分。另外還有揉入巧克力與墨式燉牛的特色酸種，每款都是職人們為了這次祭典特別研發的期間限定美味。



▲Missgrumpy酸明治辣可可慢燉牛，自製可可酸種麵包搭配耗時燉煮的牛肉，是台北麵包祭必買的職人麵包。





甜點胃大滿足！杯裝法式聖多諾黑與果醬女王

除了鹹食，精緻甜點更是女孩們的心頭好。為了讓大家方便在戶外邊走邊吃，許多品牌都把經典甜點縮小裝進杯子裡。例如「在室甜點」推出的聖多杯杯，將焦糖與卡士達完美結合。還有果醬女王柯亞帶來的金獎工藝果醬，以及風靡全球的杜拜巧克力也在「時飴」巧手下變成千層杯。每一口都能吃得出頂級食材的純粹，不管是搭配職人手沖咖啡，或是單獨品嚐，都是這個春天最浪漫的法式下午茶享受。



▲時飴Approprié杜拜巧克力千層杯杯，結合開心果醬與苦甜巧克力，是全台爆紅的視覺系質感甜點。





咖啡迷不可錯過！全球百大名店與精品乳香

這次的咖啡陣容堪稱天花板等級，連獲得全球百大咖啡店第 16 名的巴塞隆納名店「NOMAD Coffee」都跨海現身，每日限量供應精品冷萃。現場還有多款日本未販售的稀有豆款，讓專業玩家不必出國就能喝到極致風味。值得一提的是，全台唯一的獸醫品牌「鮮乳坊」也來應援，與台日 6 家名店合作推出莊園級拿鐵。早點進場的朋友，還有機會免費領取 100% 生乳保久乳，真的是好喝又好拿。



▲COFFEEBASE咖啡凍咖啡歐蕾，去年一登場即秒殺的明星單品，職人濾掛咖啡與濃郁乳香交織出層次感。

▲MörkChocolate經典熱巧克力，來自東京的精品可可品牌，供應風味純粹的巧克力通寧與冬季療癒飲品。





生活美學實踐！豐富大獎與職人手作課

除了填飽肚子，現場還準備了許多生活驚喜。不僅有專屬的麵包祭限量短 T 與濾掛禮盒可以收藏，主辦單位更大手筆提供東京雙人來回機票，以及總價超過 15 萬元的頂級選物抽獎，包含知名的鑄鐵鍋與質感小家電。如果想體驗動手做的樂趣，還可以報名袖珍黏土課程，製作超可愛的吐司磁鐵，或是參與柿染工藝手作。從味覺到生活質感，2026 台北麵包祭要帶給你不一樣的感官旅程。



▲一公分手作德國結項鍊，由職人打造的精緻袖珍黏土飾品，將超萌烘焙小物轉化為日常穿搭的風格點綴。

▲2026台北麵包祭專屬周邊，包含潮流設計短T與文青風帆布袋，是生活風格玩家必收藏的祭典限定好物。

2026 台北麵包祭 活動資訊

日期與時間： 4 月 18 日至 4 月 19 日，10:00 - 18:00

活動地點： 圓山花博－環形及花海廣場（圓山捷運站 1 號出口）

超強早鳥禮： 每日前 300 名入場，即贈鮮乳坊 100% 生乳保久乳 1 瓶。





台北麵包祭 x 臺北咖周邊

限量濾掛禮盒，即日起至 4/15 開放預購。





台北麵包祭 優惠資訊

驚喜抽獎： 現場有機會抽中東京來回機票、STAUB 鑄鐵鍋、BALMUDA 等精美好禮。

美國運通卡友禮： 專屬報到櫃檯、入場通道與精美禮品，指定白金卡會員可享貴賓休息區與獨家套餐。





2026 台北麵包祭 必吃特色清單

豪華龍蝦六吋海鮮塔： 「純｡ 點心」每日限量 10 組的重磅美味，直接放上現煮野生活龍蝦，搭配法式馬鈴薯泥與海鮮白醬，海味十足。

煙燻鹽牛肉毛豆酸種三明治： 「頭家嬤煙燻 BBQ」與「Celebread」聯手，耗時兩週鹽漬燻烤的牛胸腹肉，結合熟成帕達諾乾酪，厚實又夠味。

辣可可慢燉牛酸種： 台中名店「Missgrumpy 酸明治」以獨特可可酸種麵包夾入墨式燉牛肉，微辣中帶著黑巧克力尾韻，還有附贈肉汁蘸醬。

極餡春櫻煙燻鮭魚貝果： 「Sugar & soul」將澳洲混搭精神融入烘焙，粉嫩的櫻花漬乳酪與燻鮭魚組合，是充滿春天氣息的鹹甜滋味。

暗黑六吋深海大章魚蛋塔： 同樣來自「純｡ 點心」的吸睛之作，高溫爆炒的小章魚內餡搭配墨魚蛋塔，切開後還有流心驚喜。

杜拜巧克力千層杯杯： 甜點名店「時飴 Approprié」將全球爆紅的開心果醬、酥皮絲與巧克力完美揉合，杯裝設計讓人優雅地邊走邊吃。

精品冷萃咖啡（Burundi Gahahe）： 來自巴塞隆納、全球百大咖啡店第 16 名的「NOMAD Coffee」，每日僅限量 30 瓶，咖啡控絕對要手刀搶購。

蜜桃梅爾巴紐約捲： 「法奇甜點」以法式經典甜點為靈感，酥脆圓可頌包覆白桃奶餡與手工覆盆子醬，酸甜滋味非常迷人。

咖啡凍咖啡歐蕾： 日本「COFFEE BASE」去年秒殺的明星單品，結合了濃郁乳香與滑順咖啡凍，是視覺與味覺的雙重享受。







吃烘焙甜點要配咖啡！

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