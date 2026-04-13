麥當勞貓窩必收！麥當勞APP升級送麥克鷄塊，麥粉市集開賣麥麥貓窩袋599元入手。

麥當勞APP優惠、手機點餐、麥粉市集與迷你Q紫薯回歸成為近期話題，編輯張人尹表示，從滿額送到限定周邊，全面強化粉絲日常消費體驗。

▲麥當勞APP整合點餐與優惠功能升級，4月15日起推出滿額送與多重回饋活動，讓粉絲用手機就能輕鬆享受完整服務體驗。



▲麥當勞APP手機點餐滿150元送4塊麥克鷄塊活動開跑，讓粉絲在日常用餐中輕鬆拿到加碼優惠。

APP升級加碼優惠轉盤遊戲登場

▲麥當勞APP推出每日轉盤遊戲，粉絲可抽中多款人氣餐點優惠券，增加點餐互動與驚喜感。

麥粉市集上線限量周邊開搶

▲麥當勞麥粉市集首波推出麥麥萌背包與麥麥貓窩袋，限量開賣吸引粉絲收藏與使用。

麥當勞賣貓窩！麥當勞這波把APP功能再升級，讓粉絲用手機就能完成點餐、領優惠、玩遊戲，甚至換購周邊商品。從4月15日開始，不只有滿額送麥克鷄塊、轉盤遊戲漢堡免費吃等，還同步推出全新「麥粉市集」與限定商品，超萌麥當勞貓窩能在APP上直接換購，讓粉絲們通通更新玩起來。麥當勞APP這次把「手機點餐」功能再放大，4月15日到5月12日，只要透過APP使用優惠券單筆消費滿150元，就能天天拿到4塊麥克鷄塊，再搭配歡樂送2.0與信用卡回饋，最高還能拿到12%點數。此外，在4月22日到4月28日，APP再加碼推出每日一次的「轉盤遊戲」，粉絲有機會抽到買就送優惠，像是麥克鷄塊、麥香鷄、麥香魚等熱門品項，每天拼手氣抽免費吃。除了吃的優惠，麥當勞也在APP推出全新功能「麥粉市集」，在4月15日10點30分正式上線，粉絲可以用M Point加價購方式換購限定商品。首波推出「麥麥萌背包」，主打紅黃配色的日常實用包款，還有一款「麥麥貓窩袋」把外帶紙袋變成寵物小窩。兩款商品各限量3500組，需要先在APP兌換優惠券，再到指定門市付款取貨，整體流程也設計在APP內就能完成。





迷你Q紫薯回歸購物袋同步登場

▲麥當勞推出隨身輕巧購物袋，大麥克與薯條兩款設計同步開賣，結合實用與品牌元素。

麥當勞APP手機點餐專屬滿額贈活動

此外，去年討論度很高的「迷你Q紫薯」在4月15日回歸，使用台農73號紫玉地瓜與台農57號黃地瓜打造外酥內綿的口感，單點59元，也有外送組合89元起。接著4月22日登場的「隨身輕巧購物袋」，則推出大麥克款與全新薯條款，使用rPET材質設計，兼顧收納與日常使用。對常買餐或外帶的粉絲來說，這類周邊更貼近日常使用情境。

活動時間：4月15日起至5月12日（限量45萬份，送完為止）。

活動內容：透過麥當勞APP手機點餐，使用優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼贈4塊麥克鷄塊乙份。





麥當勞APP「麥粉市集」 麥麥萌選品活動資訊

時間：4月15日上午10:30起售完為止。

販售兌換管道：至麥當勞APP「麥粉市集」，以M Point兌換商品加價購優惠券，憑優惠券至指定餐廳櫃檯換購。全台限定100間餐廳提供換購服務，完整資訊請至麥當勞官網及APP查詢。

產品款式：

「麥麥萌背包」：1,000 M Point + 399元加價購。全台限量3,500組，每個APP會員帳號限購兩個，數量有限，售完為止。

「麥麥貓窩袋」：1,000 M Point + 599元加價購。全台限量3,500組，每個APP會員帳號限購兩個，數量有限，售完為止。

兌換方式：

步驟一「APP兌券」：

於麥當勞APP中點選「麥粉市集」專區， 選擇欲兌換之商品與指定取貨餐廳後，加入購物車，以M Point兌換商品加價購優惠券 。

步驟二「餐廳付款取貨」：

至指定取貨餐廳櫃檯，向店員出示商品優惠券，完成加價付款後即可獲得商品。







麥當勞APP限定小遊戲活動

活動時間：4月22日起至4月28日。

參與方式：每日每位會員可參與1次轉盤遊戲，有機會獲得麥當勞APP「手機點餐買就送」優惠券。

兌換時間：自領券日起3天內（不包含領券當日）。

優惠內容：

買大送小：單點6塊麥克鷄塊送4塊麥克鷄塊、買中薯送小薯、買大蛋捲冰淇淋送蛋捲冰淇淋。

買經典套餐送：麥香鷄、麥香魚、6塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅（一份2塊）。