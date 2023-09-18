台中鰻魚控久等了！日本名古屋「うなぎ四代目菊川」鰻魚飯9/20插旗台中，開幕限定優惠9折開吃。

台中對於鰻魚飯有高度要求的鰻魚控們，終於等到日本名古屋名店「うなぎ四代目菊川」來台中展店了，並且與日本各店同步供應「名物一本鰻」系列，精心挑選最優質的鰻魚，讓台中鰻魚控不用飛日本名古屋，也可以品嚐到肉質蓬鬆飽滿且富有滿滿的鰻魚油脂的鰻魚飯，每一口都讓鰻魚控忍不住一口接著一口。



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人氣鰻魚「うなぎ四代目菊川」以鰻問屋起家（經營鰻魚批發），供應上等鰻魚給眾多名店，品牌承襲多年的選鰻經驗，轉而投入推廣鰻魚料理，店內一律採用品質最頂級的鰻魚，嚴選最佳尺寸及厚度，秉持著「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」的職人精神。





並且，日本與台灣同步，店內皆採活鰻「現殺、現串、現烤」，追求更新鮮、更講究的鰻魚料理，師傅以多年的炭火直烤經驗，確保在火烤過程中將鰻魚水份鎖在其中並保留適當的油脂，讓客人可以品嚐到鰻魚肉質的細緻綿密與魚皮難得的薄脆香酥。





同時，「うなぎ四代目菊川」台灣門市皆選用高品質備長炭，透過炭火將精緻肥美的鰻魚烤至外皮酥脆、香氣逼人，肉質綿軟厚實、富有彈性，烤炙完成的鰻魚再經過日本老店祖傳多年的「秘製醬汁」浸透，醬汁與濃厚鰻油交織，造就極致非凡的迷人蒲燒。





除了嚴選鰻魚與烤炙功夫之外，在食器上也十分講究，選用江戶時代延續至今的日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，信樂燒保溫性極佳，讓鰻魚飯送抵顧客桌面後以最佳品嚐狀態呈現，從第一口吃到最後一口都是熱騰騰的美味。





而在米飯方面，則是使用產自富山縣魚津市的優質越光米，富山縣以純淨的北阿爾卑斯山脈流下來的雪融水聞名，礦物質豐富，種出的越光米甜味、黏度和粒粒分明的口感備受好評，乾爽彈牙且是與鰻魚醬汁互相襯托的米飯。



台中「うなぎ四代目菊川」地點緊臨瑚同燒肉夜食（胡同燒肉6號店），迎賓入口優雅大氣，以大面積留白的風格突顯品牌調性，延續超過90年的品牌形象，完整承襲來自日本本店的傳統風韻。店內座位46席，吧台區可透過大面玻璃直透半開放廚房，親睹職人炭火燒炙的畫面，在期待餐點上桌的過程中富有滿滿參與感。



日本名古屋「うなぎ四代目菊川」台中店

開幕日期：9/20（三）

推薦餐點：主打「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」及「鰻丼」等經典鰻魚料理

開幕優惠：於9/20至10/31期間，蒞臨台中店用餐，單筆消費金額享9折（此活動不得與其他優惠併用，用餐酌收10%服務費）。





うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店 台中店

地址：台中市西屯區東興路三段366號1樓

電話：04-2328-0168（9/14開放）

訂位連結：https://reurl.cc/WvaA4e（9/14開放）

官方FB：https://www.facebook.com/yondaimekikukawa