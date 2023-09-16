9月人氣新開店！美食吃貨一定更新13美食新菜單、13間人氣新開店搶先看，火鍋、炸雞、法餐、甜點13間9月新開店。

對於美食吃貨們來說，2023年九月真的很重要，除了有超人氣的新光Diamond Towers、以及新店人的新選擇新店裕隆城之外，還有13間人氣超高的美食新開店，有南霸天簡傅的THOMAS CHIEN餐廳強勢回歸，還有台北Fine Dining「A」餐廳、以及義大利百年巧克力Venchi概念店等13間火鍋、炸雞、法餐、甜點9月新開店。







台北火鍋控必看 #呷哺呷哺

「呷哺呷哺」在台灣使用特製鴛鴦鍋，不同於常見二分之一鍋具，以不對稱、約三分之一的小鴛鴦呈現，固定湯頭的小鴛鴦是主廚研發養生菌菇鍋底，將多種菇類炒香後，再加入松露醬和菌菇醬熬煮，為中西合併的濃郁湯底，不用加價就能一人獨享雙鍋底。



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台北吃貨必看 #牛角次男坊

東京牛角旗下「牛角次男坊」把燒肉專門店，延伸成燒肉丼飯，讓燒肉控在美食街就能品嚐到牛角嚴選的肉品、牛角特製的秘傳醬汁、打造的平價高品質肉肉丼飯。其中主推款「牛角次男坊丼」使用嚴選上等原片牛五花燒肉，搭配特製秘傳醬汁，以滿滿的牛五花肉片層層堆疊，打造超狂視覺效果。



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台北甜點控必吃 #海邊走走義式冰淇淋店

海邊走走冰淇淋店表示，近幾年崛起的義式冰淇淋製程天然新鮮，因為鮮奶油含量低，吃起來相對清爽、無負擔，因此成為許多冰淇淋愛好者的心頭好。因此，這一次新開店特別推出Gelato和Sorbet共12款冰品，主打Gelato花生巧克力脆片口味、Sorbet莓果優格口味。同時，還有武昌開幕限定「水泥冰淇淋」Gelato，搭配海邊走走黃金激厚蛋捲製成的蛋捲餅乾，沾著一起吃、更有一秒到海邊走走的感覺。



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台北甜點控必看 #Venchi概念店

從2020年進軍台灣的Venchi，秉持百分百義大利製造、健康天然純淨、無麩自我認證等堅持，擁有超過350種巧克力配方和90種以上口味的Gelato義式冰淇淋，打造專屬於Venchi的精品巧克力。如今在永康公園旁開設首間獨立街邊門市，由義大利設計團隊打造，只為了將歐洲店的完美呈現，整面直達到天花板的排裝巧克力、讓人選擇障礙的經典的Pick & Mix巧克力自選區、以及全台獨家魚子方牆整齊排列，都是網美必拍打卡牆。



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台北法餐控必看 #Restaurant A

「A」籌備期歷時兩年半，主廚黃以倫(Alain)親自操刀開幕菜單，一般用餐區的午、晚餐定價分別是4850元(加一成服務費)和6850元(加一成服務費)，菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品，讓客人在用餐的同時，享受完美的飲品搭配，主廚黃以倫表示，「FineDining的用餐體驗，餐、飲不可分割，美味料理搭配合適的飲品，迸發更上一層樓的風味組合。」



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台北鬆餅控必吃 #九州鬆餅瓦芙

九州鬆餅瓦芙主打以日式穀物加入鬆餅粉，打造充滿香氣的瓦芙鬆餅，小巧、文青造型也一直吸引許多粉絲拍照打卡。這次九州鬆餅瓦芙「新光忠孝店」插旗新光三越Diamond Towers 4樓，因此以Diamond Towers「鑽石塔」為靈感，推出全新「瓦芙塔」系列甜點。



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台北貝果控必吃 #好丘

好丘這一次進駐新光三越Diamond Towers的同時，也希望為消費者帶來全新食感體驗，特別選擇了南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，採用全球極少見的「Tree to Bar」模式，從可可豆的採收一直到最終的巧克力成品，所有過程都在當地進行，實現了可可豆最新鮮的風味和多層次香氣。職人們也運用各式食材來展現巧克力獨有的果酸、柑橘香氣、堅果和木質尾韻等多元滋味，打造出甜美、微苦和回甘不同風貌的「精品貝果系列」。



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桃園火鍋控必吃 #新千葉火鍋

二代店「新千葉火鍋」特別分成A餐、B餐、C餐、特餐共4種消費價位，提供不同食材吃到飽，其中最便宜499元起即可開鍋享用自助吧、基礎火鍋肉品吃到飽，而799元C餐則可以吃到美國SRF極黑和牛。如果是和牛控，點999元套餐更能享受到「日本鹿兒島A5和牛」無限續加，最頂總共19種精選肉品與海鮮可以選擇。



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彰化咖啡控約喝 #星巴克

位於台19線的東環路上與文東街交接處的星巴克彰化溪湖門市，整體設計以幕夜藍及森林棕色為主，搭配中性柚木色木質家飾，展現出舒適而沈靜的空間感受。吧檯上方的木作柵欄造型將葡萄藤架意象呈現，樓梯牆面上使用色彩鮮明的咖啡果實為主題，呼應與在地農業相關的藝術故事，打造如同夢幻般的星巴克葡萄莊園門市。



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台南咖啡必約 #Dreamers Coffee

南部首間「Dreamers Coffee」跟著南紡購物中心2館一樓改裝新登場，不同於雙北門市，以開放式的座位區和廚房為特色，店內除了有沙拉、義大利麵、植物打拋豬蔬菜飯、濃湯系列等輕食，還有司康、肉桂捲、蘋果派、布朗尼等甜食，讓人坐在落地窗旁享受愜意的早午餐、甜點時光。



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高雄法餐控必吃 #THOMAS CHIEN

用料理說故事、用故事發現美味！對於很多吃過簡天才師傅料理的人來說，品嚐簡師傅的料理，為了是品嚐美味之外，最重要的就是能從每一道料理之中，發現料理中的故事，透過料理發現簡師傅想要傳遞的想法。THOMAS CHIEN就在獲得2023米其林綠星之後，強勢回歸，簡天才師傅率領新生代主廚吳柏翰與廚藝團隊打造「以自然為靈感」全新菜單，用料理說故事、用故事發現美味。



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高雄吃貨必看 #You成炸雞

千葉餐飲集團看準台灣人愛吃雞的喜好，投入全自動化養雞場，打造全新品牌「You成炸雞」，光是雞料理就推出「韓式炸雞、脆皮炸雞、義式烤雞」三種風格，其中韓式炸雞共推出「韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香」5種口味，原價319元，9/18-9/22開幕優惠架218元，讓炸雞控吃到嗨。



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台南高雄甜點控 #春上布丁蛋糕

春上布丁蛋糕以鬆軟、蓬鬆口感，搭配超多變化的限定口味，吸引許多粉絲一直回購，除了吃不膩的原味之外，還有每次回歸都秒殺的「肉鬆芋泥」口味，此外還有「巧克力、伯爵紅茶、靜岡抹茶、黑糖麻糬」等選擇，通通都能在門市買得到。



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