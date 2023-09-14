巧克力貝果！好丘進駐Diamond Towers推出全新「精品貝果系列」選用南投莊園巧克力，打造多層次幸福滋味。
堪稱台灣貝果界的天花板，也是許多人的第一顆創意貝果「好丘」，這一次好丘貝果將進駐新光三越Diamond Towers二館四樓，特別為了Diamond Towers推出了全新「精品貝果系列」，選用「Tree to Bar」方式栽種南投莊園巧克力為基礎，搭配不同食材，打造多層次讓人無法拒絕的幸福滋味。
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好丘這一次進駐新光三越Diamond Towers的同時，也希望為消費者帶來全新食感體驗，特別選擇了南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，採用全球極少見的「Tree to Bar」模式，從可可豆的採收一直到最終的巧克力成品，所有過程都在當地進行，實現了可可豆最新鮮的風味和多層次香氣。職人們也運用各式食材來展現巧克力獨有的果酸、柑橘香氣、堅果和木質尾韻等多元滋味，打造出甜美、微苦和回甘不同風貌的「精品貝果系列」。
其中，有著滿滿茶香的「伯爵茶巧克力」以帶有佛手柑香氣的伯爵茶，帶出巧克力的熱帶柑橘香氣，搭配清爽乳酪內餡，交織出奔放又細緻的全新滋味，適合搭配茶飲細細咀嚼。而鋪滿烤糖杏仁片的「香草奶油烤杏仁」，內含香草奶油餡與微苦帶有堅果香氣的巧克力，兩者取得風味上的完美平衡，不可思議的口感令人吮指回味，超適合搭配咖啡享用。
此外，大人才懂一定要吃的「栗子蒙布朗」外表如同小皇冠般可愛充滿法式風情，軟Q貝果體中可以品嘗到滑順的法式栗子泥與栗子粒，與帶有木質堅果味的濃郁巧克力，創造出豐富口感，是一款適合搭配奶類飲品的濃郁佳作。
好丘 Diamond Towers 新光忠孝店
地點：台北市大安區忠孝東路三段268號4樓
好丘 Diamond Towers 新光忠孝店 精品貝果系列 ( 9/28開幕限定販售)
伯爵茶巧克力 每份119元
栗子蒙布朗 每份119元
香草烤杏仁 每份119元
實際開幕日期、優惠，依官方公告為主
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