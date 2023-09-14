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只有更狂全家甜點！全家、beard papa’s聯名推3新奶茶、新甜點，「卡士達奶茶、爆漿餐包、布丁雪派」任選第二間6折。

2023-09-14 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：beard papa’s 人氣：2,696
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編輯 鄭雅之

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全家甜點跟beard papa’s聯名了！堪稱最強超商甜點的「全家」，不僅長期和日本全家交流，這次直接找到日本第一泡芙專賣店beard papa’s聯名，一口氣推出卡士達奶茶、甜點和冰品3大新品，9/20~10/3期間任選第二間6折，整套下午茶組午休時間就到全家吃甜點、放鬆一下。
全家、beard papa’s聯名新品/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、beard papa’s聯名新品/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

將於9/16陸續上架的全家、beard papa’s聯名新品，有必喝款「卡士達奶茶」將beard papa’s獨家招牌卡士達配方，和印度特選紅茶特調，不一樣的奶香奶茶控搶喝。而「卡士達餐包」則是在3道發酵工法的湯種麵包中，擠進卡士達內餡，建議冰冰吃最療癒。「Niseko x卡士達布丁雪派」將卡士達內餡變成冰淇淋，填在威化餅中，佐以焦糖醬增添層次。

推薦閱讀：45元喝芝麻粉角奶茶！鶴茶樓「芝麻杏冰樂、芝麻粉角奶茶」第二杯任選半價，新配料「芝麻粉角」喝一口停不下來。
全家、beard papa’s聯名新品/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家、beard papa’s聯名新品/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全家、beard papa’s聯名新品
beard papa’s卡士達奶茶 38元
beard papa’s卡士達餐包 42元
Niseko x卡士達布丁雪派 69元

全家、beard papa’s聯名優惠活動
1、9/20~10/3期間，於全家門市購買beard papa’s指定商品第二件6折。
2、9/20~10/15期間，任選2款聯名新品，並開箱照片上傳到beard papa’s 官方FB粉絲專頁指定貼文的留言處並且tag一位朋友，將抽出66位幸運兒贈送papa會員電子優惠券。

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