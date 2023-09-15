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千葉火鍋開炸雞店！千葉集團新品牌「You成炸雞」5款韓式炸雞搶先看，9/18開幕優惠「1元炸薯片加價購」炸雞控要朝聖。

2023-09-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：You成炸雞 人氣：1,448
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編輯 張人尹

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千葉集團旗下除了吃到飽「千葉火鍋」、義式料理「陽光皇后」之外，這次再推出全新品牌「You成炸雞」，以紅白復古色系，搭配可愛喜感的公雞LOGO，挑戰最潮炸雞店稱號。「You成炸雞」預計在9/18正式插旗高雄義享天地，讓炸雞控手刀朝聖去。

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You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

千葉餐飲集團看準台灣人愛吃雞的喜好，投入全自動化養雞場，打造全新品牌「You成炸雞」，光是雞料理就推出「韓式炸雞、脆皮炸雞、義式烤雞」三種風格，其中韓式炸雞共推出「韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香」5種口味，原價319元，9/18-9/22開幕優惠架218元，讓炸雞控吃到嗨。
You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，針對超涮嘴「脆皮炸雞」，在9/23-10/1期間，也推出「買脆皮炸雞、享1元現切炸薯片」加價購優惠，打造絕配吃法。除了炸雞之外，菜單同步推出「you成烤全雞」，使用蒸氣烘烤出外皮酥脆、肉質Q彈脆嫩多汁的考績，搭配慢火熬煮水果沾醬或墨西哥沾醬可選擇。不只雞肉，「You成炸雞」也提供義大利麵系列、燉飯、焗烤等義式料理，超多選擇讓人每次朝聖都能吃得很不一樣。
You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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You成炸雞 高雄義享店

開幕時間：2023/9/18
地址：高雄市鼓山區大順一路115號A館B2-09
電話：07-556-8935
 

You成炸雞 高雄義享店開幕優惠活動

活動期間：9/18-9/22
活動內容：韓式炸雞（5種口味任選），一份特價218元，每日限量30組。

活動期間：9/23-10/1
活動內容：購買脆皮炸雞+1元再送手工現切炸薯片乙份(價值80元)。

詳細活動規範及供應情形，依 You成炸雞 官方公告為準。
You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
You成炸雞 高雄義享店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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炸雞店 炸雞 You成炸雞 千葉 more
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