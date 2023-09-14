肯德基可樂餅漢堡開吃！肯德基新品「日式可樂餅咔啦雞腿堡」快閃開賣，再加碼隱藏版「榴槤球買一送一」速食控先下單。

肯德基新品是「可樂餅」！肯德基經典炸雞堡「咔啦雞腿堡」是許多速食控吃不膩的口袋名單，這次肯德基針對「咔啦雞腿堡」再升級，推出全新加料版「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，讓人享受日系療癒風味，此外，超人氣點心「榴槤球」買一送一優惠，讓速食控先下單。



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肯德基本次全新推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，把超人氣咔啦雞腿堡的口感再升級，特別使用鬆軟馬鈴薯、雞絞肉內餡，打造酥脆的雞肉可樂餅配料，與肯德基招牌咔啦雞腿排一起夾入漢堡裡。為了增添日式風味，更淋上鹹甜口味的經典日式照燒醬，新口感、新風味一次滿足。







配合本次新品上市，肯德基針對「日式可樂餅咔啦雞腿堡」推出單人獨享的「經典餐」、澎湃系「XL套餐」、適合集體吃的「雙人餐」等套餐選擇，將在9/19起全台開賣，在此之前可以先透過PK APP預購，9/30前還能天天登入APP，免費抽6折優惠券。





肯德基 日式可樂餅咔啦雞腿堡

除了新品漢堡之外，肯德基超人氣「開學季優惠 點心區買一送一」優惠活動，即日起更加碼新優惠「爆漿榴槤球買一送一」，只要使用優惠代碼「50410」，就能在肯德基內用、外帶、預定快取享買一送一優惠，再加上原先「薯條、雞塊、玉米湯」等，目前總共8大品項買一送一，在9/18前準時開吃。

上市日期：2023/09/19

套餐及價格：

日式可樂餅咔啦雞腿堡 單點：145元

日式可樂餅咔啦雞腿堡 XL餐：240元（可樂餅咔拉雞腿堡x1+咔啦脆雞x1+脆薯(中)x1+原味蛋撻x1+可樂(中)x1）

日式可樂餅咔啦雞腿堡 雙人餐：380元（可樂餅咔拉雞腿堡x1+咔啦脆雞x2+脆薯(中)x1+4塊上校雞塊x1+原味蛋撻x2+可樂(中)x2）





肯德基 開學季買一送一活動

販售時間：2023/9/4-2023/9/18

販售通路：限肯德基內用、外帶，不適用於外送

買一送一品項：爆漿榴槤球(4顆)、香酥脆薯(小)、四塊上校雞塊、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、百事可樂(中)、草莓起司冰淇淋大福、芒果百香果冰淇淋大福。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。