365個米漢堡免費吃！摩斯漢堡「米漢堡達人」一年份漢堡免費吃，超夯回歸「抹茶紅豆米派、抹茶歐蕾」抹茶控吃爆。

365個米漢堡免費吃！摩斯漢堡超人氣「米漢堡達人」活動強勢回歸，只要買米漢堡套餐就有機會抽中一年份、365顆米漢堡免費吃。同時再加碼推出新品「天丼珍珠堡」以及超夯甜點「抹茶紅豆米派」同步回歸，速食控又有理由吃起來。



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摩斯漢堡這次推出2款米漢堡新品，其中「天丼珍珠堡」堪稱是超人氣海洋珍珠堡的升級版，其中使用鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜，以及一整隻白蝦，炸成酥脆的天婦羅，搭配四季豆、桔熬煮的柴魚昆布醬，打造清爽海味。另一款「筑前煮豚燒珍珠堡」則以豆薯、紅蘿蔔、牛蒡等8種配料，搭配搭配摩斯經典薑燒豚肉，還原本九州經典家常風味。





為了滿足米漢堡控，摩斯本次除了新品之外，更在9/18-10/31期間推出「米漢堡達人」活動，在期間內只要買「米漢堡套餐」或是雙人餐，上網登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」365個免費吃。如果是買新品「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，除了抽一年份米漢堡之外，再加碼抽「一萬元摩斯卡」，同時，使用座位點餐消費，還享兩倍中獎機會，讓粉絲不用排隊還能抽獎。





回應摩斯鐵粉的心聲，摩斯漢堡超人氣甜點「抹茶紅豆米派」9/18起強勢回歸，以台灣蓬萊米粉製成千層派皮，包裹抹茶麻糬內餡與紅豆泥。如果是抹茶控也要喝100%靜岡抹茶打造的「摩斯抹茶歐蕾」，不只在門市點得到，也有提供隨身沖泡包。





摩斯漢堡 新品推薦

另一款超夯摩斯點心「MOS米蕾夢」則以中秋禮盒方式開賣，使用台南11號蓬萊米穀粉、屏東檸檬汁製成的無麩質甜點，搭配檸檬巧克力外皮，在IG掀起打卡熱潮。此外，摩斯也針對中秋送禮需求，推出全新「兔兔圖案」的摩斯蒟蒻系列，包含經典的葡萄蒟蒻、蜂蜜檸檬蒟蒻，以及2023新品「荔枝蒟蒻」，一整箱送人超划算。

上市日期：2023/09/18

品項及價格：

天丼珍珠堡：110元

筑前煮豚燒珍珠堡：95元

抹茶紅豆米派：45元

摩斯抹茶歐蕾：65元

MOS米蕾夢6入禮盒：原價450元，優惠價420元。



米漢堡達人抽獎活動

活動期間：9月18日至10月31日

活動內容：

1、凡上午10:30後點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中一年份米漢堡，共3名、摩斯金點50點，共10名。



2、活動期間內購買指定商品「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，MOS再加碼抽出萬元摩斯卡，價值1萬元，共3名。



3、使用座位點餐消費以上指定餐點，另享兩倍中獎機會。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。

