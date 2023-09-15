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北車人吃肉肉山！牛角燒肉旗下「牛角次男坊」插旗京站時尚廣場，開幕限定「折價券、飲料免費送」浮誇肉肉山吃起來。

2023-09-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：牛角 人氣：477
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北車人吃肉肉山！肉肉控的口袋名單「牛角燒肉」集團旗下燒肉丼飯品牌「牛角次男坊」，主打堆成小山的燒肉丼飯，讓人忍不住先打卡、再開動。這次「牛角次男坊」強勢插旗北車京站時尚廣場，再祭出2大開幕優惠，肉肉控、北車人通通要衝。

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牛角次男坊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

東京牛角旗下「牛角次男坊」把燒肉專門店，延伸成燒肉丼飯，讓燒肉控在美食街就能品嚐到牛角嚴選的肉品、牛角特製的秘傳醬汁、打造的平價高品質肉肉丼飯。其中主推款「牛角次男坊丼」使用嚴選上等原片牛五花燒肉，搭配特製秘傳醬汁，以滿滿的牛五花肉片層層堆疊，打造超狂視覺效果。
牛角次男坊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次配合「牛角次男坊」插旗京站時尚廣場，特別在9/14-9/15推出「單筆消費滿300元送飲料」開幕優惠，以及在9/14-9/18推出「點主餐送30元優惠券一張」每日限量優惠，可以在9/19-10/15期間使用，讓北車任趁開幕優惠先朝聖。
牛角次男坊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
牛角次男坊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

牛角次男坊 京站店

開幕日期：2023/09/14
地址：台北市大同區承德路一段1號B3美食街(台北京站店)
 

牛角次男坊 京站店開幕優惠

消費滿額贈優惠
活動期間：2023/9/14(四)~2023/9/18(一)，共五天
活動內容：活動期間點用任一主餐，即贈30元優惠券一張(每日限量 100 張)
優惠券使用條件：2023/9/19(二)~2023/10/15(日) ，筆消費滿100元即可使用(單筆消費限用乙張)

加碼贈優惠
活動期間：2023/9/14~2023/9/15
活動內容：單筆消費滿 300 元，加贈飲料乙份(不累贈)

詳細活動規範及供應情形，依 牛角次男坊 官方公告為準。

 

 

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