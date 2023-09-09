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火鍋吃到飽又升級！499元火鍋吃到飽「新千葉火鍋」桃園介壽店開幕，限定優惠開鍋9折、生蠔免費送、壽星85折。

2023-09-09 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：新千葉火鍋 人氣：566
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編輯 張人尹

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挑戰最狂和牛火鍋吃到飽！升級版「新千葉火鍋」以499元起火鍋吃到飽，搭配頂級食材、自助吧料理，滿足火鍋控的各種需求。這次「新千葉火鍋」強勢插旗桃園介壽，推出「日本A5和牛火鍋吃到飽」999元起，還有開幕優惠、壽星優惠活動，讓桃園人揪團開鍋。

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新千葉火鍋-介壽店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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二代店「新千葉火鍋」特別分成A餐、B餐、C餐、特餐共4種消費價位，提供不同食材吃到飽，其中最便宜499元起即可開鍋享用自助吧、基礎火鍋肉品吃到飽，而799元C餐則可以吃到美國SRF極黑和牛。如果是和牛控，點999元套餐更能享受到「日本鹿兒島A5和牛」無限續加，最頂總共19種精選肉品與海鮮可以選擇。
新千葉火鍋-介壽店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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懂吃的火鍋控，吃完鍋一定要配冰淇淋才過癮，因此新千葉火鍋介壽店更獨家於吃到飽餐飲引進日本最新「Nissei霜淇淋機」，直接DIY現擠出IG超夯的「胖胖霜淇淋」，讓人打卡拍不停。配合全新門市開幕，新千葉火鍋介壽店在9/8-9/10推出「A餐、B餐」9折優惠，9/11-9/17留Google好評送大生蠔。
新千葉火鍋-介壽店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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如果是壽星來慶生，新千葉火鍋更推出專屬壽星又會，只要憑VIP卡，當月壽星可以享有「A、B餐85折」優惠，持卡不限消費同行者也可享有9折用餐優惠。只要用餐加價500元即可申辦VIP卡，讓火鍋控搶先朝聖、搶優惠。
新千葉火鍋-介壽店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新千葉火鍋-介壽店

地址：桃園市八德區介壽路二段136號
電話：03-375-2666
 

新千葉火鍋-介壽店 開幕優惠活動

活動期間：9/8-9/10
活動內容：A餐、B餐全面9折。

活動期間：9/11-9/17
活動內容：成人開鍋，於goole給好評送大生蠔乙個。

活動期間：常態活動
活動內容：當月VIP卡壽星A、B餐85折優惠，持卡不限消費同行者也可享有9折用餐優惠。

詳細活動規範及供應情形，依 新千葉火鍋 官方公告為準。

 

 

 

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#吃到飽
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新千葉火鍋 吃到飽 和牛 霜淇淋 more
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