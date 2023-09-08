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思樂冰買一送一！7-ELEVEN「思樂冰、咖啡、零食點心」3個買一送一攻略，再加碼5款「免費增量20%」大份量美食。

2023-09-08 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,009
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編輯 張人尹

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小七買一送一，免費加量攻略！7-ELEVEN這次針對開學季，推出超狂「買一送一」限定優惠，包含超人氣思樂冰、小七咖啡、還有零食餅乾通通都有買一送一，除此之外，7-ELEVEN更針對鮮食便當、義大利麵、麵包推出「升級加量20％」，用一樣的錢，就是吃得比別人更澎湃。

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7-ELEVEN買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次7-ELEVEN為了讓人開學日不憂鬱，特別在9/10星期日推出「思樂冰買一送一」限定優惠，當天到門市買大杯「蘋果風味蘇打」思樂冰，就可享有買一送一優惠。此外，7-ELEVEN官方LINE帳號即日起至9/19推出「在城市探索浪漫」互動遊戲，有機會抽中「咖啡買一送一、咖啡任兩杯59折」等優惠，咖啡控手刀抽起來。
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同時，在7-ELEVEN門市中更有隱藏版「買一送一」優惠，即日起在門市內設置「買一送一」專案架，不定期提供精選零食餅乾、糖果、巧克力等買一送一、或是第二件5折優惠，其中優惠品項依照各門市供應為主，讓人天天都想逛小七挖寶。
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不只買一送一優惠，7-ELEVEN更針對開學季推出「餐點增量20％」升級活動，其中包含微波鮮食「真飽黑胡椒鐵板豬肉飯、握便當鐵板黑胡椒烤雞、天素地蔬-金沙烤豆腐義大利麵」，還有早餐超適合「牛奶我最棒(強棒出擊)」通通份量增加20％，但價格維持不變，讓小資學生也能吃超飽。
7-ELEVEN買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在正餐之外，小七零食也推出巨無霸增量版本，華元「鹹酥餅3倍大玩味」把經典零食鹹酥餅放大，除了包裝超大，每一塊鹹酥餅也都是放大3倍尺寸，拍IG超吸睛。同時還有超大尺寸「CaZI跳跳棉花糖(可樂風味)」造型如同巨大棉花，超吸睛。7-ELEVEN思樂冰也在本次活動中推出「加量不加價」優惠，用大杯價格可以直接升級特大杯尺寸，幫小資族抗漲搶優惠。
7-ELEVEN買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN買一送一優惠整理

思樂冰買一送一
活動期間：2023/09/10
活動內容：門市買大杯「蘋果風味蘇打」思樂冰，享同品項買一送一。

咖啡買一送一抽獎活動
活動期間：即日起至9/19
活動內容：在7-ELEVEN官方LINE帳號可以體驗互動測驗，完成後想一次抽獎機會，有機會抽中咖啡買一送一、2杯59折等獎項。

門市買一送一專區
活動期間：即日起
活動內容：7-ELEVEN各門市設置「買一送一、第二件5折」專案架，活動品項依門市現場為準。
 

7-ELEVEN開學季增量美食推薦

品項及價格：
真飽黑胡椒鐵板豬肉飯：89元
握便當鐵板黑胡椒烤雞：59元
天素地蔬-金沙烤豆腐義大利麵：89元
牛奶我最棒(強棒出擊)：30元
鹹酥餅3倍大玩味：45元（買三送一）
CaZI跳跳棉花糖(可樂風味)：88元（買三送一）
思樂冰增量優惠：9/6~9/19特大杯全口味原價45元/杯，特價39元/杯
7-ELEVEN買一送一優惠整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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