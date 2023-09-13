超夯鬆餅插旗新光鑽石塔！九州鬆餅瓦芙9/16插旗新光Diamond Towers，限定口味「鐵觀音黑糖珍珠鬆餅塔」IG一定要打卡。

超夯鬆餅瓦芙，要開進東區新光鑽石塔！IG超人氣打卡甜點「九州鬆餅瓦芙」，以日系格子鬆餅，搭配多種口味變化，收到許多甜點控的喜愛，這次「九州鬆餅瓦芙」宣布即將在9/16正式插旗新光三越Diamond Towers，帶來全新「瓦芙塔」系列，讓甜點控準時衝朝聖。







九州鬆餅瓦芙主打以日式穀物加入鬆餅粉，打造充滿香氣的瓦芙鬆餅，小巧、文青造型也一直吸引許多粉絲拍照打卡。這次九州鬆餅瓦芙「新光忠孝店」插旗新光三越Diamond Towers 4樓，因此以Diamond Towers「鑽石塔」為靈感，推出全新「瓦芙塔」系列甜點。





其中，本次新品包含新光忠孝店獨家口味「草莓鮮奶油瓦芙塔」，使用新鮮草莓搭配香醇鮮奶油，打造超高顏值。另一款「鐵觀音黑糖珍珠瓦芙塔」則以綿密的鐵觀音鮮奶油做基底，搭配Q彈黑糖珍珠。為了滿足鹹口味的需求，本次也推出限定口味「培根起司瓦芙塔、番茄起司瓦芙塔」，切開鬆餅模擬漢堡，在中間夾入內餡，鹹香風味最適合當下午茶點心開吃。





九州瓦芙鬆餅表示，第二家分店「九州鬆餅瓦芙忠孝店」是繼榕錦時光園區之後的第二間門市，即將在9/16正式於新光三越Diamond Towers 4樓星級餐廳樓層，隨著越來越多品牌公告開幕資訊，也讓人期待Diamond Towers 9/16起還會有哪些品牌開放對外營業。



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九州鬆餅瓦芙 忠孝店

開幕日期：2023/09/16

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號 新光三越 Diamond Towers 4F

電話：02-2778-9113



詳細開幕資訊及營業情形，依 九州鬆餅瓦芙 官方公告為準。