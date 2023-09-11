Diamond Towers要開了！新光三越「Diamond Towers 台北之星」預計9/16試營運，東區新光三越「預計插旗品牌」搶先看。

東區新光三越「Diamond Towers 台北之星」真的要開了！新光三越自從2021起預告，第八間分店以「Diamond Towers 台北之星」為名，將插旗東區SOGO復興館旁，向東區百貨市場宣戰。如今終於預計在9/16起對外試營運，並預計在9/14舉辦媒體預覽會，再掀「台北東區新百貨」話題。







從工程期間就備受矚目的「Diamond Towers」包含三棟建築，其中新光三越百貨商場位於A、B兩棟的一至四樓，面積達4,338坪，其中將有哪些品牌進駐也是眾所期待的焦點。新光三越「Diamond Towers 台北之星」預計在9/16對外試營運，而媒體預覽則在9/14搶先看，屆時將揭曉進駐「Diamond Towers 台北之星」精品百貨、美食品牌名單。







其中，目前透過求職網站已知預計駐「Diamond Towers 台北之星」的美食餐飲，包含網美風咖啡廳「勺日」、話題FineDining「Restaurant A」，米其林綠星餐廳「小小樹食」、初魚集團新品牌「li teppanyaki」鐵板燒，甜點下午茶則有「宇宙小艇、kafeD、好丘、Gelovery gift、品品雞蛋仔」，海鮮控也有「魚君壽司 すしの魚君、魚博水產」等品牌預計進駐，為開幕就掀起話題。



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Diamond Towers 台北之星

預計開幕日期：2023/09/16

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號

