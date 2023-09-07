Restaurant A人氣新餐廳！主廚黃以倫領軍打造台北Fine Dining「A」餐廳，不只是一間餐廳、有著更多意想不到的美食體驗。

話題新開店Restaurant A！一間還沒有開幕就充滿話題，一間剛開幕就詢問度超高的「Restaurant A」由主廚黃以倫(AlainHuang)領軍的頂級餐飲品牌「A」於9月16日正式開幕，攜手百貨龍頭新光三越進駐台北東區「新光三越DiamondTowers」二館四樓。



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「A」籌備期歷時兩年半，主廚黃以倫(Alain)親自操刀開幕菜單，一般用餐區的午、晚餐定價分別是4850元(加一成服務費)和6850元(加一成服務費)，菜單價格已包含一套酒精或無酒精性飲品，讓客人在用餐的同時，享受完美的飲品搭配，主廚黃以倫表示，「FineDining的用餐體驗，餐、飲不可分割，美味料理搭配合適的飲品，迸發更上一層樓的風味組合。」







Chef Alain擅長精準地拿捏風味、細微地觀察客人，和不經意地貼心服務，他解釋，每一道菜就是一組作品，在表達主廚的想法與觀察，也反應周遭人事物對主廚的影響。身為「A」的主廚和品牌創辦人，Chef Alain提出「CONTINUMIC(生活動力法)」的料理邏輯，用以詮釋他創作菜色的思維，CONTINUMIC是continuity和dynamic的組合字。



而開幕菜單正是CONTINUMIC的實踐過程，主廚透過對話，訪問10位與餐廳合作的設計工藝家，了解他們各自的成長歷程和飲食喜好，於此同時，他快速在腦海中翻找各自具有關聯性又有意思的經典法國菜，以近幾「專屬客製化」的方式，演譯出「A」版本的法式料理。





同時，Chef Alain擁有完整的法式料理訓練底蘊，結合自身熟悉的亞洲風味，和多年在世界各地工作的經驗，致力打造RestaurantA成為一個與國際水準齊高的finedining品牌，實踐他過去20年廚藝旅程的流動性、延展性和持續性。



所以，「A」不僅僅是一間餐廳，也是一個多元化的餐飲品牌。「A」將從菜單設計到服務流程，以滿足消費者的期待為目標。「A」團隊將近30人，包含多位內場員工是主廚在大學任教時期的畢業生，展現了主廚對於培養新一代廚藝人才的承諾。



此外，餐廳空間設計團隊是十禾建築師事務所，由建築師吳聲明和ChefAlain共同討論，以「See through restaurant」的穿透性和無我的概念發想，主廚表示，餐飲是藝術的一環，跟各種優質美麗的事物相容性很高，在「A」用餐的所有客人，是餐期最重要的VIP，「FineDining的主角是用餐的客人，以及客人們互動產生的火花，主廚和服務人員發揮專業提供若有似無的服務，貼心卻不搶戲，才是最高境界。」他說。單層佔地150坪、挑高4米5，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，A ROOM(6-8席VIP包廂)和4席的主廚餐桌(chef’s table)，彈性的空間應用和室內設計提供更多跨界合作的機會。

Restaurant A 預訂方式

全區座位採線上預訂，不接受現場候位，每月1日開放下個月訂位。

Facebook :「A_Taipei」https://www.facebook.com/restaurant.a.taipei/

Restaurant A 資訊

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓

電話：02-2721-8088





Restaurant A 菜單價格

A(提供2人、4人位)：午間套餐新台幣 4,850元+10%、晚間套餐新台幣 6,850元+10%， 皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。



A ROOM(VIP包廂)：午間套餐新台幣 6,350元+10%、晚間套餐新台幣 8,350元+10%， 皆已含升級款酒精或無酒精飲品pairing。



Alcoholiday香檳吧：每人低消 700元+10%





Restaurant A 座位區

A 用餐客席區 30席、A ROOM(VIP包廂) 8席、主廚餐桌(chef’s table)4席 Alcoholiday 香檳吧 24席