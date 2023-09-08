穿紫衣服星巴克買一送一！首間星巴克葡萄莊園風格店「星巴克彰化溪湖門市」開幕，連續三天「穿紫衣服」喝買一送一。

彰化人搶喝喝起來！不斷深入台灣各地打造在地特色門市的星巴克，這次在彰化溪湖鎮開設首間獨立店「星巴克彰化溪湖門市」，以彰化葡萄故鄉為概念為設計，將店內用葡萄藤架作為意象，不僅有木柵欄還有淡紫色夢幻限定品，更推出11個開幕慶和滿月優惠活動。







位於台19線的東環路上與文東街交接處的星巴克彰化溪湖門市，整體設計以幕夜藍及森林棕色為主，搭配中性柚木色木質家飾，展現出舒適而沈靜的空間感受。吧檯上方的木作柵欄造型將葡萄藤架意象呈現，樓梯牆面上使用色彩鮮明的咖啡果實為主題，呼應與在地農業相關的藝術故事，打造如同夢幻般的星巴克葡萄莊園門市。







並推出獨家限定周邊商品，採用特殊拉膏工藝、手工繪製以帶出立體感的「綺麗鱗片玻璃杯」，手把為淺紫色、杯身則是用真金花紙和閃粉花紙點綴，同時呼應星巴克女神魚尾麟片和葡萄果實纍纍的特色。另一款「果漾紫女神隨行杯袋」則是透過現代波卡圓點呈現。也有夢幻淺紫限定款隨行卡，就等你來收藏。





星巴克 彰化溪湖門市資訊

門市地址：514013彰化縣溪湖鎮東環路515號

門市電話：04-8858466；門市傳真：04-8854575

營業時間：週一~週日06:30~21:30



星巴克 彰化溪湖門市開幕活動

2023/09/06 ~ 09/12

凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。



2023/09/06 ~ 10/03

活動一：

憑當日單筆消費滿$800元發票，即可獲得星巴克摺疊餐墊乙個；當日單筆消費滿$3,000元發票，即可獲得星巴克多功能摺疊桌乙個，數量有限，兌換完為止。

活動二：

凡購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克萬用包兩入組乙組。

活動三：

凡購買彰化溪湖門市限定商品，即可享特大杯相同飲品好友分享乙次。



2023/09/09 ~ 09/17

凡原價點購冷萃/氮氣咖啡系列，可享兩杯相同容量第二杯半價優惠。



星巴克 彰化溪湖門市滿月慶活動

2023/10/04 ~ 10/6

凡穿著紫色/紫色配件或購買門市紫色限定商品，即可享特大杯相同飲品好友分享乙次。



2023/10/04 ~ 10/10

活動一：

凡原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列兩個，即可贈限定品項乙個。

活動二：

星禮程會員至彰化溪湖門市現場或使用APP行動預點(選擇於彰化溪湖門市取餐)單 筆消費滿$300元，即可獲贈飲料好友分享回饋乙次。



2023/10/04 ~ 10/31

活動一：

憑當日單筆消費滿$800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋乙個；當日單筆消費滿$2,000元發票，即可獲得星巴克星巴克帆布托特包乙個，數量有限，兌換完為止。



活動二：

凡購買紙本飲料券乙本，即可獲得星巴克精美禮品乙組。



活動三：

凡購買彰化溪湖門市限定商品，即可享特大杯相同飲品好友分享乙次。



注意事項：

1、詳細活動注意事項提醒，請參閱門市公告為主。

2、因應防疫措施，懇請配合各項防疫規範，詳細活動辦法依公司公告為主。

3、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不配合。