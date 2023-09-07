19元喝全家咖啡！27天不間斷「19元全家咖啡」領軍9個咖啡優惠攻略，加碼聯名「PABLO新奶茶」刷新奶茶控的最愛。
19元全家咖啡來了！每天都要來一杯超商咖啡提神醒腦的的上班族，一定要趁國際咖啡日最狂優惠先衝全家喝起來。全家率先祭出咖啡五重優惠，其中使用點數半價換咖啡優惠，以最便宜19元經典美式回饋小資族。並在本週末推出三大水果系列的氣泡美式買一送一，清爽沁涼的特調咖啡優惠，讓人週末去報到。而奶茶控也不孤單，全家再度和PABLO聯名推出獨家限定兩款新奶茶，刷新超商奶茶必喝清單。
一年一度的國際咖啡日將於10/1正式登場，全家搶先全通路率先推出五大優惠，於即日起至10/3期間，只要適用Fa點兌換指定Let’s Café可享半價以上優惠，包括大家最愛的經典美式、經典拿鐵，使用3000點就能用19元或29元銅板價喝到。另外，瓶裝的咖啡UCC、伯朗、貝納頌等品牌也有第2件6折優惠；沖調式咖啡則是買一送一；或是購買中杯以上Let’s Café指定咖啡，配minimore甜點有半價折扣；若租借循環杯則是享特濃拿鐵半價優惠。
除了滿滿的咖啡優惠之外，全家也推出三款全新咖啡系麵包，有混搭可可麵包的「咖啡焦糖海鹽滿餡」，中間抹上鹹甜的海鹽焦糖奶霜超療癒。帶有堅果香氣的「榛果摩卡夾心土司」則是強調大人系風味，微苦的咖啡巧克力醬和榛果奶油霜打造不膩口的吐司。藏有巧克力水滴豆和精選美國核桃的「咖啡核桃軟歐」，上頭還淋上黑糖奶油醬，層次豐富讓人大推。
週末買一送一優惠也將於明日登場，在9/8~9/10期間購買Let’s Café特大冰椪柑氣泡美式、特大冰西西里氣泡美式、特大冰繽芒氣泡美式，以及私品茶鮮露青茶(冰熱不限)、悅氏Light鹼性水、UCC赤濃醇黑咖啡皆可享有買一送一優惠。
本週全家新品還有和日本人氣半熟起司塔PABLO聯名奶茶，嚴選加拿大楓糖特調的「PABLO黃金焦糖奶茶」，帶有香甜焦糖香氣。「PABLO提拉米蘇起司風味奶茶」則是將提拉米蘇、起司和奶茶混搭出全新風味，目前特價只要39元就能喝到。並為大家準備好下午茶零食「PABLO起司派優格白巧克力風味」，四種起司做成的酥餅配上白巧克力優格，超涮嘴的鹹甜餅乾起司控會愛。
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全家國際咖啡日優惠
活動時間：即日起至2023/10/3
活動內容：
1、指定Let’s Café品項可用Fa點兌換享半價以上優惠，如中杯美式(冷熱不限)3000點+19元兌換，中杯拿鐵(冷熱不限)3000點+29元即可兌換。
2、指定咖啡商品同品牌同價位第2件6折活動。
3、指定沖調式咖啡同品牌同價位享買1送1優惠。
4、購買Let’s Café中杯以上指定咖啡，享minimore甜點半價。
5、於店舖租借循環杯即可享Let’s Café特濃拿鐵半價優惠。
全家、PABLO聯名奶茶、餅乾
品項：PABLO黃金焦糖奶茶 特價39元(原價42元)
PABLO提拉米蘇起司風味奶茶 特價39元(原價42元)
PABLO起司派優格白巧克力風味 售價99元，9/6~10/3享第2件6折優惠
全家咖啡系麵包
品項：咖啡焦糖海鹽滿餡、榛果摩卡夾心土司、咖啡核桃軟歐
全家康康五買一送一
活動時間：2023/9/8-9/10
活動內容：Let’s Café特大冰椪柑氣泡美式、特大冰西西里氣泡美式、特大冰繽芒氣泡美式，以及私品茶鮮露青茶(冰熱不限)、悅氏Light鹼性水、UCC赤濃醇黑咖啡、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、ＥＶＡ長榮嚴選-果鋪物語商務艙米果隨手包以及加倍佳壁虎造型酸甜軟糖買一送一。
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