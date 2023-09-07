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辻利抹茶買一送一！辻利茶舗「黃豆黑蜜京珠拿鐵、抹茶黑蜜磅蛋糕」抹茶新品登場，五天快閃「買一送一」台中中友店限定。

2023-09-07 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：辻利茶舗 人氣：562
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編輯 鄭雅之

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抹茶控的最愛「辻利茶舗」有新品、有快閃、還有買一送一！隨著四季變化，推出各種抹茶季節新品的「辻利茶舗」，在初秋之際以「黃豆黑蜜」結合招牌抹茶推出多款甜點和飲品，為傳統抹茶增添不同風味。並將在本週再度快閃至台中中友百貨，加碼推出五天買一送一抹茶下午茶組合優惠，讓台中抹茶控一個人獨享。
辻利茶舗 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

不斷發揮創意將抹茶和各種元素結合的「辻利茶舗」，這次推出新甜點「抹茶黑蜜磅蛋糕」，嚴選鹿兒島火香系抹茶「丸香」和黑糖蜜依完美比例做成蛋糕體，上頭再淋上抹茶白巧克力提香，是抹茶控一定要嚐鮮的新品，僅在A13遠百信義店獨家販售。
辻利茶舗 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

並將店內人氣款大福改版「黃豆黑蜜流心大福」，黑糖蜜、黃豆粉製成的超品質鮮奶油包進Ｑ彈大福皮中，中心還藏有會留心的黑糖蜜，冰冰吃超療癒。將於9/8搶先在台中中友快閃販售，信義遠百A13門市則是將在9/14開賣，亦可選擇線上官網宅配到家。
辻利茶舗 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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而抹茶控最愛的辻利抹茶飲品，也推出兩款定番款，首推必喝「辻利黃豆黑蜜京珠拿鐵(冷)」，在現涮抹茶中再加上黑蜜、黃豆粉和自製的抹茶珍珠，豐富的層次讓人大推。而經典組合「辻利京珠拿鐵(冷)」，就是宇治抹茶牛奶和抹茶珍珠的特調。同樣是9/8在中友百貨搶先開喝、9/14在信義遠百A13開賣。
辻利茶舗 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
辻利茶舗 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



辻利茶舗將在9/8-9/15快閃台中中友百貨，不僅上述提到的搶先開賣秋季限定新品，還推出獨家買一送一優惠，於9/8-9/11期間買「辻利濃茶卷乙片」送「辻利拿鐵乙杯」；9/14再加碼買「辻利拿鐵乙杯」即贈「辻利霜淇淋乙支」，每天僅限量20組、每人限購一組，台中抹茶控一定要趁早去吃起來。

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辻利茶舗 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
辻利茶舗 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

辻利茶舗 台北遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號B3F，遠百信義A13
電話：02-27251878
 

辻利茶舗 台中中友快閃店

快閃時間：9/8~9/15
地址：台中市北區三民路三段161號B棟13樓 ，中友百貨
優惠：
1、9/8(五)-9/11(一)買人氣「辻利濃茶卷乙片」即贈招牌「辻利拿鐵乙杯」原價$295優惠價$150，每日限量20組，每人限購1組。
2、9/14(四)買「辻利拿鐵乙杯」即贈「辻利霜淇淋乙支」原價$255優惠價$145，限量20組，每人限購1組。

 

 

 

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