巧克力水龍頭超狂！義大利百年巧克力「Venchi概念店」插旗台北永康街，超過100款「巧克力、Gelato義式冰淇淋」選擇障礙發作。
巧克力控激推Venchi開到台北永康街了！和GODIVA齊名的「Venchi」，是來自義大利的百年巧克力品牌，以百款巧克力口味和人氣Gelato義式冰淇淋，攻陷巧克力控的甜點胃。而近期在IG上也因為巧克力水龍頭而爆紅，成為超夯打卡美食。這次首度在台灣跨出百貨公司，在台北永康街開設全台首間獨立概念店，於9/8正式開幕，將最道地的歐洲店觀搬到台北街頭，並領軍全亞洲推出秋季新品。
從2020年進軍台灣的Venchi，秉持百分百義大利製造、健康天然純淨、無麩自我認證等堅持，擁有超過350種巧克力配方和90種以上口味的Gelato義式冰淇淋，打造專屬於Venchi的精品巧克力。如今在永康公園旁開設首間獨立街邊門市，由義大利設計團隊打造，只為了將歐洲店的完美呈現，整面直達到天花板的排裝巧克力、讓人選擇障礙的經典的Pick & Mix巧克力自選區、以及全台獨家魚子方牆整齊排列，都是網美必拍打卡牆。
巧克力部分首推全球銷售最好的「75%黑巧克魚子方」、1878年初登場的第一款經典款「臻果巧克力角」。而到店內人手一支根的Gelato義式冰淇淋更是不能錯過，相比較為低脂健康、口感清爽扎實的義大利經典冰淇淋，有招牌經典款巧克力系列、濃郁款奶油系列和清甜水果系列，每天供應約12種口味，每個月替換2~3種口味，讓人每次來都有新選擇。
並預計於10月初搶先全亞洲推出年度秋季新品，以義式甜點「西西里奶酪捲」為發想設計的全新創作「奶油煎餅巧克力」，奶油乾酪、櫻桃和橘皮蜜餞包在無膚質的餅乾中，外層再裹著純黑巧克力，超多層次在口中堆疊超涮嘴。另一款「柑橘魚子方巧克力」同樣是有橘皮元素，和75%特濃黑巧克力打造大人味巧克力。「巧克力碎片魚子方、黃金焦糖克米諾巧克力」則是小朋友都會愛的療癒系巧克力。
推薦閱讀：草莓控筆記！台北必吃草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」預購日確定了，爆量「雙層草莓蛋糕」每年都要搶。
Venchi 台北永康概念店 店家資訊
地址：台北市大安區永康街10-5號
電話：0911-656-169
營業時間：平日12:00~21:00；星期五、六12:00~22:00
Venchi 台灣官方線上購物
www.venchi.com.tw
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 鄭雅之最新文章
- 19元喝全家咖啡！27天不間斷「19元全家咖啡」領軍9個咖啡優惠攻略，加碼聯名「PABLO新奶茶」刷新奶茶控的最愛。
- 辻利抹茶買一送一！辻利茶舗「黃豆黑蜜京珠拿鐵、抹茶黑蜜磅蛋糕」抹茶新品登場，五天快閃「買一送一」台中中友店限定。
- 海賊迷衝了！台南安平航海王「ONE PIECE海潮慶典」實拍照搶先曝光，5大亮點「12米千陽號、喬巴超人帽」現在衝不怕人擠人。
- 6片鮭魚鋪滿有狂！壽司郎巨型壽司「鮭山島、甜蝦山」滿腹回饋祭回歸，滿額送「40公分鮭魚卵熊貓娃娃」。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw