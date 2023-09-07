巧克力水龍頭超狂！義大利百年巧克力「Venchi概念店」插旗台北永康街，超過100款「巧克力、Gelato義式冰淇淋」選擇障礙發作。

巧克力控激推Venchi開到台北永康街了！和GODIVA齊名的「Venchi」，是來自義大利的百年巧克力品牌，以百款巧克力口味和人氣Gelato義式冰淇淋，攻陷巧克力控的甜點胃。而近期在IG上也因為巧克力水龍頭而爆紅，成為超夯打卡美食。這次首度在台灣跨出百貨公司，在台北永康街開設全台首間獨立概念店，於9/8正式開幕，將最道地的歐洲店觀搬到台北街頭，並領軍全亞洲推出秋季新品。







從2020年進軍台灣的Venchi，秉持百分百義大利製造、健康天然純淨、無麩自我認證等堅持，擁有超過350種巧克力配方和90種以上口味的Gelato義式冰淇淋，打造專屬於Venchi的精品巧克力。如今在永康公園旁開設首間獨立街邊門市，由義大利設計團隊打造，只為了將歐洲店的完美呈現，整面直達到天花板的排裝巧克力、讓人選擇障礙的經典的Pick & Mix巧克力自選區、以及全台獨家魚子方牆整齊排列，都是網美必拍打卡牆。







巧克力部分首推全球銷售最好的「75%黑巧克魚子方」、1878年初登場的第一款經典款「臻果巧克力角」。而到店內人手一支根的Gelato義式冰淇淋更是不能錯過，相比較為低脂健康、口感清爽扎實的義大利經典冰淇淋，有招牌經典款巧克力系列、濃郁款奶油系列和清甜水果系列，每天供應約12種口味，每個月替換2~3種口味，讓人每次來都有新選擇。





Venchi 台北永康概念店 店家資訊

地址：台北市大安區永康街10-5號

電話：0911-656-169

營業時間：平日12:00~21:00；星期五、六12:00~22:00



Venchi 台灣官方線上購物

www.venchi.com.tw