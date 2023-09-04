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草莓控筆記！台北必吃草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」預購日確定了，爆量「雙層草莓蛋糕」每年都要搶。

2023-09-04 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：士林宣原蛋糕專賣店 人氣：3,393
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編輯 鄭雅之

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台北必吃草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」2023年預購日公布了！只要是草莓控就一定會聽過、看過、吃過「士林宣原雙層草莓蛋糕」，每年開放預購總是瞬間秒殺搶空，是草莓控瘋搶的人氣甜點名店。今年首發草莓蛋糕就由士林宣原打頭陣，搶先在粉絲團中公告預購時間，一定要先設好鬧鐘、拼手速、拼網速搶。
台北草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

鋪好、鋪滿台灣超高品質大顆草莓，，無論是經典原味、還是混搭巧克力和抹茶口味的海綿蛋糕體，與卡士達完美組合出最讓草莓控念念不忘的滋味。另外，升級版的生乳系列草莓蛋糕在今年改成「極緻草莓蛋糕」，上層生乳、夾層卡士達配上酸甜多汁的草莓，超多層次讓人吃過就愛上。
台北草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年確定將在10/1晚間8點開放草莓季預購，於FB粉絲團以及官方line準時推播google訂單連結。為了提供最高品質的草莓蛋糕，將視草莓產地、品質穩定等因素影響正式開賣時間，再行告知出貨時間，台北草莓控請耐心等候。

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台北草莓蛋糕「士林宣原蛋糕專賣店」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
士林宣原蛋糕專賣店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

士林宣原蛋糕專賣店 草莓蛋糕預購辦法

預購日：112/10/01晚上8點開放草莓季平日宅配以及平假日自取預定。
預購辦法：10/01晚上8點於“FB粉絲團以及官方line通知開放google訂單連結網頁”請於google 表單訂購即可。
注意事項：
1、有排入出貨我們會以LINE或簡訊通知到貨。
2、草莓上市預計為112年11月~113年3~4月(出貨期不定,請耐心等待安排,可line詢問交期,出貨以司機車趟為優先安排,再來才是下單順序)。
3、查詢訂單或購買問題可聯繫本店官方line客服:
https://line.me/R/ti/p/%40typ1322l
4、宅配訂單，數量需滿12個以上即可免運宅配。

士林宣原蛋糕專賣店 草莓蛋糕宅配/自取商品:
1、極緻巧克力草莓蛋糕650元/條(生乳+卡士達)
2、極緻原味草莓蛋糕650元/條(生乳+卡士達)
3、抹茶雙層草莓蛋糕600元/條
4、巧克力雙層草莓蛋糕500元/條
5、原味雙層草莓蛋糕500元/條
6、巧克力雪藏草莓蛋糕350元/盒**每張訂單最多限定20盒**
7、原味雪藏草莓蛋糕350元/盒**每張訂單最多限定40盒**
8、莓果生巧克力500元/盒

生乳系列草莓蛋糕皆改為極緻草莓蛋糕(上層生乳+夾層卡士達)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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