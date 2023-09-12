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THOMAS CHIEN餐廳強勢回歸！簡天才師傅率領新生代廚藝團隊打造「以自然為靈感」全新菜單，用料理說故事、用故事發現美味。

2023-09-12 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：THOMAS CHIEN餐廳 人氣：106
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編輯 李維唐

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用料理說故事、用故事發現美味！對於很多吃過簡天才師傅料理的人來說，品嚐簡師傅的料理，為了是品嚐美味之外，最重要的就是能從每一道料理之中，發現料理中的故事，透過料理發現簡師傅想要傳遞的想法。THOMAS CHIEN就在獲得2023米其林綠星之後，強勢回歸，簡天才師傅率領新生代主廚吳柏翰與廚藝團隊打造「以自然為靈感」全新菜單，用料理說故事、用故事發現美味。



剛剛榮獲「2023米其林綠星」的THOMAS CHIEN餐廳，經2個月的暫停營業、進行內部全面改裝。其全新店裝則是以「味覺航行」的設計主題，由榮獲28座跨領域國際設計獎項的高雄在地年輕團隊「TaG Living 創夏設計」操刀，結合永續建材、台灣工藝、花植裝置藝術等，打造出具有港灣風帆意象的沉浸式空間，完美呼應這家「台灣最鄰近港灣的米其林餐廳」在地化淵源與永續的品牌精神。



同時，THOMAS CHIEN餐廳向來以使用台灣食材創作法式料理見長，創辦人兼廚藝總監簡天才為了讓「傳承」不只是口號，而是讓料理的美味可以一直被延續。這次餐廳的重新開幕菜單，即是由子弟兵主廚吳柏翰規劃，簡師傅指導，整體精神以「永續餐桌」為導向，食材使用以65%的季節時蔬與水果、35%的海鮮與肉品，持續實踐對環境的承諾，簡師傅長期以來與在地小農建立的綠色供應鏈，都在這份新菜單扮演重要角色。


吳柏翰主廚團隊端出的料理，清晰可見其想像與創意，當「紫甘藍薄霧」上桌時，僅看見一層由紫甘藍與昆布做成的紫色果凍，很像是藍色的星空，底下隱藏著若隱若現的珍寶，揭開後才見鮪魚蕃茄凍、蟹肉、炸茄子與布拉塔起司，入口時即是Q彈、柔潤、鮮甜的美妙。



而「海底世界」在型、色、味上，很能展現THOMAS CHIEN掌握海鮮料理的洗鍊，即使是藻類與野生貝類也能躍昇為主角。選用台灣海螺、赤嘴蛤﹔雨來菇、海葡萄等，兩組野生螺蛤類和藻類，分別以蛤蜊汁川煮來賦予更富足的鮮味﹔煙燻洋芋做出仿咕咾石形狀的海綿蛋糕，不僅協助擺盤造景，也豐富了口感的趣味，最後淋上蛤蠣奶油醬汁，讓整體散發著焦糖海鮮香的馥郁，尾韻的煙燻氣息更是讓人回味再三。


此外，「海苔脆片上的火燒蝦」，創作概念源自世界各地的沿岸沙灘，越來越常見被沖上岸的大規模海藻，在熾熱陽光下逐漸風乾的奇景，主廚說:「很像是沙灘上很脆的海苔」，於是讓他興起做這道料理的念頭。在海苔米餅上，沙漠裡的植物〜石蓮花、同屬仙人掌類的火龍果，潮間帶的火燒蝦等都一一入列，透過薑味梅汁凍的穿針引線，交織出滿口多汁又富口感的鮮酸甜脆，芳香清新的薑絲，則在尾韻讓人意猶未盡。


季節限定「咖啡栗子野菇森林」採用台灣舞菇、蠔菇，法國黑色喇叭菇與黃色雞油菌菇﹔別具創意的是，在菇群中加入柔嫩的炙燒小卷，增加口感與風味的多樣性，並且由咖啡栗子泥來涵納海、陸食材的不同底氣，混和出煙燻木質調的甘醇香。


同時，還有THOMAS CHIEN的代表菜「大地的禮讚」，除了40種台灣當季蔬果，以煮、煎、烤、炸等方式呈現植物的最佳風味特質，這次加入了以迷迭香、無花果、馬蜂橙等香草做成的「土壤」，完整呈現大自然風土的意象與滋味。

 

 

2023米其林綠星 THOMAS CHIEN

全場座位數40人，2間獨立包廂分別可容納10位與8位賓客(也可因應商務需求打通連貫)，午餐價位從$1950起，晚餐價位從$3650起。
電話專線：07-5369436
Inline訂位：https://reurl.cc/q0DMXN
 

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