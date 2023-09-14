西門町拌手禮再加1！海邊走走義式冰淇淋店進駐西門町「開幕三日限定」10元冰淇淋限量100杯，再加碼滿額就免費吃冰淇淋。

想挑戰西門町商圈，就一定要推出最有創意、最吸睛的商品，才獲得時下年輕人的目光。網路人氣手工入餡蛋捲品牌「海邊走走」，為了讓更多人認識好吃的蛋捲，特別創新推出「海邊走走冰淇淋店」，並於9/16開幕首三日推出10元冰淇淋限量100杯優惠活動，同步網路門市再加碼消費滿額就免費吃冰淇淋。



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海邊走走冰淇淋店表示，近幾年崛起的義式冰淇淋製程天然新鮮，因為鮮奶油含量低，吃起來相對清爽、無負擔，因此成為許多冰淇淋愛好者的心頭好。因此，這一次新開店特別推出Gelato和Sorbet共12款冰品，主打Gelato花生巧克力脆片口味、Sorbet莓果優格口味。同時，還有武昌開幕限定「水泥冰淇淋」Gelato，搭配海邊走走黃金激厚蛋捲製成的蛋捲餅乾，沾著一起吃、更有一秒到海邊走走的感覺。







海邊走走冰淇淋店推出的「Gelato系列」奶香濃郁、口感綿密絲滑，一共有「牛奶」、「花生巧克力脆片」、「黑巧克力脆片」、「紅茶巧克力脆片」、「薄荷巧克力」，以及武昌門市限定「水泥冰淇淋」6種口味，首推「花生巧克力脆片」更是復刻海邊走走「花生愛餡蛋捲」中研磨花生醬的經典味道，再融合巧克力脆片，第一次來、一定要吃。





此外，「Sorbet系列」則是採用新鮮水果入料，口感介於雪糕與冰沙之間，吃起來清爽不膩口，一共推出「莓果優格」、「柚香檸檬」、「柚香百香果」、「紅心芭樂」、「葡萄」、「愛文芒果」6種口味，主打「莓果優格」，優格與莓果酸酸甜甜的滋味，搭配Sorbet冰沙般的綿密口感，最適合少女們邊吃、邊打卡。



海邊走走冰淇淋開幕限定優惠

活動期間：9/16~9/18

活動內容：10元吃冰淇淋限量100杯

活動資格：凡姓名中有「海、邊、走、西、門、武、昌」之消費者，於海邊走走武昌店出示身份證，即可獲得以「10元購得1球冰淇淋」的優惠資格。每日自下午15:00開放購買冰品，每日限量100名發送。

加碼活動：海邊走走全台門市、官網線上購物商城加碼推出「滿2,000元贈送冰淇淋券乙張」優惠。







海邊走走手工愛餡蛋捲

海邊走走官網與官網線上購物商城：https://www.hiwalk.co/



海邊走走冰淇淋 西門武昌店

地址：台北市萬華區武昌街2段92號(台北捷運西門站6號出口、步行5分鐘可抵達)