台北火鍋控、吃到飽控又有新選擇了，馬辣又開新吃到飽「肉之間·大盤肉幸福鍋物」！堪稱台北平價火鍋吃到飽霸主「馬辣集團」，以西門町為最大據點，提供各式各樣不同吃到飽選擇，這次重磅推出全新火鍋吃到飽品牌「肉之間·大盤肉幸福鍋物」，以全新概念從湯底、肉品、份量等讓人自由搭配，每人最便宜只要420元就能開鍋吃飽飽。







馬辣新吃到飽品牌「肉之間·大盤肉幸福鍋物」以自由選配火鍋套餐，再搭上自助吧和哈根達斯吃到飽新型態用餐方式，滿足所有火鍋控的愛好。光是鍋底就提供十種選擇，有比較常見的原味昆布鍋、四川麻辣鍋，以及日系關東壽喜燒、博多豚骨湯、北海道起士牛奶湯。更將台式鍋物匯集於此，推出香菇雞湯、藥膳養生湯、麻油爆香石頭鍋、剝皮辣椒蛤蜊雞腿鍋，就連手路菜「古早味魷魚螺肉蒜鍋」都變成鍋底，讓人選擇障礙發作。







同時，也有冬季限定有無酒版和有酒版「麻油雞胇雞腿鍋、燒呼呼薑母鴨鍋」，其中有酒版由專人在桌邊爆炒，用視覺、味覺、嗅覺等五感體驗增添用餐樂趣。肉品部分則是嚴選冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從台灣鮮嫩雞腿到日本國產F1和牛各種等級的肉品通通都有，是肉肉控的新天堂。並且提供55折加價購升級小海陸、大海陸拼盤，一次雙享受超滿足。





肉之間 大盤肉幸福鍋物 店家資訊

自助吧部分則是提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、飲料吧、哈根達斯冰淇淋等任君吃到飽，而最不能錯過的還有超台飯食區，無限量供應阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，讓人不小心多吃三碗飯。為了歡慶「肉之間 大盤肉幸福鍋物」新品牌開幕，推出四天優惠專案，於1/17~1/19期間只要點購「含680元以上任一款套餐」即可享有買一送一優惠，每日限量30名先搶先贏。若是當月壽星來店用餐加碼送「巨大海虎蝦」；用餐後給予五星好評送「北海道生食級干貝」；加入LINE@官方帳號則是送「深海透抽」。推薦閱讀：

電話：02-2312-0675

地址：台北市萬華區成都路68號2樓（捷運西門站6號出口步行5分鐘）

營業時間：11:30～24:00，最後收客22:30

網路訂位：https://shorturl.at/dhNQS



肉之間 大盤肉幸福鍋物開幕優惠

1、2024/1/17~1/19限定三日，全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。優惠兌換日期2024/3/1~3/31日，憑1/17~1/19發票正本+結帳明細兌換。

2、當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」。

3、用餐當日予以五星好評，即贈「北海道生食級干貝」。

4、用餐當日加入LINE@官方帳號，即贈「深海透抽」。



優惠活動詳情和參加辦法、規範，請依「肉之間 大盤肉幸福鍋物」官方粉絲團為準。