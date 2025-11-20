> 旅遊 > 泰國芭達雅最新網美景點│漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village│歐美鄉村風格漁人碼頭│雙層郵輪7-11旗艦...

芭達雅全新打卡景點-充滿歐美鄉村風格漁人村海鮮市場，讓人彷彿置身童話般歐洲小鎮，到處都是彩色建築、紅瓦白牆、燈塔、復古街燈、小橋流水、穿越在其中超浪漫的，隨手一拍都像明信片一樣美，目前進駐一些餐廳和美食，吃喝玩樂一應俱全，廁所還有冷氣超高級的，周邊景點雙層郵輪7-11旗艦概念店，這座充滿歐風魅力的全新碼頭，目前開放免費參觀，成為芭達雅全新打卡熱點。

IMG_8524 (1).jpg

IMG_8468 (1).jpg

芭達雅最新免費拍照打卡景點：漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village，影片分享

IMG_8554 (2).jpg

 IMG_8555 (2).jpg

IMG_8473 (2).jpg

IMG_8475 (1).jpg IMG_8476.jpg
 IMG_8477.jpg

色彩繽紛建築超好拍的，趁現在沒什麼人知道，可以來走走～

IMG_8482.jpg

 

IMG_8486 (1).jpg

到處都設有座位區可以休憩。

IMG_8575 (1).jpg

  

IMG_8479.jpg IMG_8480.jpg

 

IMG_8485 (2).jpgIMG_8490 (1).jpg

我們午餐安排在享用泰式料理餐廳，店內環境舒適，餐點擺盤精緻，讓我們享受一場視覺與味覺高級饗宴。 

IMG_8489.jpg 

IMG_8496.jpg

IMG_8497 (1).jpg

IMG_8501 (1).jpg

IMG_8503 (1).jpg

IMG_8505.jpg

IMG_8506 (1).jpg IMG_8508 (2).jpg
 IMG_8512 (1).jpg

餐後送上的水果擺盤像藝術品一樣超美的～

IMG_8514 (2).jpg

IMG_8513 (2).jpgIMG_8517 (1).jpg

 IMG_8516.jpg IMG_8518 (1).jpg

IMG_8519 (1).jpg IMG_8520-EFFECTS.jpg
 IMG_8521.jpg

吃飽飯後散步拍照走走，這裡環境優美，宛如置身異國，可以放鬆身心，為一天的旅程充電。

IMG_8522 (1).jpg

IMG_8573 (3).jpg

 IMG_8526 (3).jpg

IMG_8527 (2).jpg IMG_8528 (2).jpg
 IMG_8530 (3).jpg IMG_8531 (1).jpg
 IMG_8533 (2).jpg IMG_8537 (2).jpg
 IMG_8538 (1).jpg IMG_8539 (2).jpg
 IMG_8540.jpg IMG_8541 (1).jpg
 

除餐廳，還有DIY手作小攤、禮品店、冰淇淋店可以逛逛品嚐美食。

IMG_8542 (1).jpg IMG_8543.jpg

 IMG_8544.jpg IMG_8545 (1).jpg
 IMG_8546.jpg IMG_8547 (1).jpg

這裡設有觀景台，可以居高臨下欣賞整座歐風漁人碼頭，視野極好。

IMG_8548.jpg IMG_8550.jpg

IMG_8551.jpg 

連洗手間也設計古色古香，重點是裡面居然有冷氣，超舒服的～

IMG_8552 (2).jpg

IMG_8553.jpg 

這座充滿歐式小漁村風格建築，場景美到像在國外度假～影片分享

IMG_8556 (2).jpg

IMG_1330 (2).jpg IMG_1334 (1).jpg

IMG_8557 (1).jpg IMG_8559 (1).jpg
 IMG_8561 (1).jpg

IMG_8562 (2).jpg

IMG_8563 (1).jpg

IMG_8564 (2).jpg

IMG_8567 (2).jpg

IMG_8569 (2).jpg

IMG_8570 (1).jpg IMG_8571 (2).jpg
 IMG_8572.jpgIMG_8574 (1).jpg
 IMG_8577 (2).jpg IMG_8579 (2).jpg
 IMG_8581 (2).jpg

周邊景點：雙層郵輪7-11旗艦概念店

IMG_8584 (1).jpg

IMG_8585 (2).jpg

外觀看起來就像一艘雙層豪華遊輪，超有設計感，挑高二層樓，店內以大海、輪船為主題，二樓有座位區可以休憩用餐。

IMG_8586 (1).jpg

IMG_8587.jpg

光外型就超好的，成為芭達雅最新網美拍照打卡景點。

IMG_8588.jpg

IMG_8591 (2).jpg IMG_8592 (2).jpg
 IMG_8594.jpg

琳瑯滿目的商品超好逛的，來泰國千萬不酚錯過7-11，好逛又好買。

IMG_8595 (2).jpg

 

IMG_8601.jpgIMG_8597 (1).jpg

IMG_8599 (1).jpg

座位區在二樓，買好商品可以到2樓享用餐點。 

IMG_8596 (1).jpg

可以在船艙內享用美食，擁有大面積窗戶採光良好，乾淨舒適。 

IMG_8598 (3).jpg IMG_8600 (1).jpg

 IMG_8605.jpg IMG_8606 (2).jpg

 

IMG_8593 (2).jpg

Fisherman Village Seafood Market：營業時間：08:00-22:00；地點：595 Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

IMG_8164 (3).jpg

泰國芭達雅平價五星級飯店│Mandarin Eastville Pattaya芭達雅東城文華飯店│雙戶外泳池度假飯店│超大房型還有浴缸及獨立景觀陽台│東方美學日式禪風│芭達雅CP值高飯店

IMG_8419 (2).jpg

泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假村│搭乘單軌列車欣賞芭堤雅絕美海景

IMG_9038 (2).jpg

泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫昭披耶河│泰國必去超有度假氛圍旅遊景點

IMG_7772 (3).jpg

泰國必遊景點|大城動物園|必看三大表演|吉普車近距離與長頸鹿合影|與老虎獅子合影|近距離餵長頸鹿|泰國親子景點

IMG_7387 (1).jpg

  

曼谷水上之旅｜長尾船遊湄南河｜東方威尼斯美景｜鄭王廟曼谷寺廟｜泰國曼谷必遊景點

IMG_9208 (2).jpg

泰國曼谷新飯店│Cassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷卡西亞拉瑪九號酒店│五星級樓中樓公寓式飯店│頂樓高空無邊際泳池│360度高空觀景台和無敵百萬夜景│平價奢華高空美景飯店

IMG_7537 (1).jpg

【2025 最新曼谷必吃】朱拉隆功美食一條街/米其林必比登推薦/朱拉隆功美食攻略/曼谷平價住宿Koon Hotel Sukhumvit素坤逸坤飯店

