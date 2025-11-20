泰國芭達雅最新網美景點│漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village│歐美鄉村風格漁人碼頭│雙層郵輪7-11旗艦...

芭達雅全新打卡景點-充滿歐美鄉村風格漁人村海鮮市場，讓人彷彿置身童話般歐洲小鎮，到處都是彩色建築、紅瓦白牆、燈塔、復古街燈、小橋流水、穿越在其中超浪漫的，隨手一拍都像明信片一樣美，目前進駐一些餐廳和美食，吃喝玩樂一應俱全，廁所還有冷氣超高級的，周邊景點雙層郵輪7-11旗艦概念店，這座充滿歐風魅力的全新碼頭，目前開放免費參觀，成為芭達雅全新打卡熱點。

芭達雅最新免費拍照打卡景點：漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village，影片分享

色彩繽紛建築超好拍的，趁現在沒什麼人知道，可以來走走～

到處都設有座位區可以休憩。

我們午餐安排在享用泰式料理餐廳，店內環境舒適，餐點擺盤精緻，讓我們享受一場視覺與味覺高級饗宴。

餐後送上的水果擺盤像藝術品一樣超美的～

吃飽飯後散步拍照走走，這裡環境優美，宛如置身異國，可以放鬆身心，為一天的旅程充電。

除餐廳，還有DIY手作小攤、禮品店、冰淇淋店可以逛逛品嚐美食。

這裡設有觀景台，可以居高臨下欣賞整座歐風漁人碼頭，視野極好。

連洗手間也設計古色古香，重點是裡面居然有冷氣，超舒服的～

這座充滿歐式小漁村風格建築，場景美到像在國外度假～影片分享

周邊景點：雙層郵輪7-11旗艦概念店

外觀看起來就像一艘雙層豪華遊輪，超有設計感，挑高二層樓，店內以大海、輪船為主題，二樓有座位區可以休憩用餐。

光外型就超好的，成為芭達雅最新網美拍照打卡景點。

琳瑯滿目的商品超好逛的，來泰國千萬不酚錯過7-11，好逛又好買。

座位區在二樓，買好商品可以到2樓享用餐點。

可以在船艙內享用美食，擁有大面積窗戶採光良好，乾淨舒適。

Fisherman Village Seafood Market：營業時間：08:00-22:00；地點：595 Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國