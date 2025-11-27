【台北食記】東區粉圓 - 在地50年的排隊人氣老店，從中午賣到深夜多達20多種配料可選

吃完了附近的北門鳳李冰，如果吃不過癮可以續攤這間東區粉圓，東區粉圓在台北有兩間分店，這間位在忠孝東路巷內的創始店已有50年歷史，與隔壁的216粉圓大王同樣很有年紀，店內有多達20多種配料可選，有冰的也有熱的，不管是夏天或冬天吃都很適合，從中午11點賣到深夜11點，從下午茶吃到宵夜都沒問題。

開車前往可停僑安地下停車場步行約7分鐘，搭乘捷運至忠孝敦化站下車，3號出口出步行約4分鐘。

▲東區粉圓創始店位在忠孝東路216巷和40弄的轉角，有明顯的白色招牌，當天晚上八點左右造訪人潮還是非常多。

▲東區粉圓菜單：菜單寫在門口可利用排隊的時間思考要點什麼，有冰的也有熱的可自己搭配喜歡的配料。

▲透明櫥窗內展示了多達28種配料，直接跟店員口頭點餐。

▲店內是長型用餐空間，有三排長型桌椅，客滿時較為壅擠。店內提供糖水有需要可以自行添加！

▲粉圓冰 75元：粉圓冰可選三種配料，我們選了粉圓、粉粿、地瓜圓，配料滿滿的鋪在上層，往下挖底層有小脆冰。

▲粉圓Q度十足充滿黑糖香氣，粉粿有著軟綿的口感，地瓜圓充滿嚼勁，在嘴中有淡淡地瓜香氣，配料都很新鮮品質也不錯，重點是配料選擇超級多，難怪這麼多年還是屹立不搖。

雞蛋糕短評：老字號冰店生意非常好，粉圓冰可選三種配料，底部有小碎冰可搭配，珍珠有Q度，粉粿軟綿，地瓜圓有嚼勁散發淡淡地瓜香氣。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★



【東區粉圓美食資訊】

地址：臺北市大安區忠孝東路四段216巷38號

電話：0227772057

官網：https://www.efy.com.tw/

營業時間：11:00–23:00

外送：有(10杯以上2公里內)

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

