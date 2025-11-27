> 美食 > 【台北食記】東區粉圓 - 在地50年的排隊人氣老店，從中午賣到深夜多達20多種配料可選

【台北食記】東區粉圓 - 在地50年的排隊人氣老店，從中午賣到深夜多達20多種配料可選

tiger Walker 玩樂季
2025-11-27 15:31文字：雞蛋糕生活美學專題報告 

雞蛋糕生活美學專題報告

吃完了附近的北門鳳李冰，如果吃不過癮可以續攤這間東區粉圓東區粉圓在台北有兩間分店這間位在忠孝東路巷內的創始店已有50年歷史，與隔壁的216粉圓大王同樣很有年紀，店內有多達20多種配料可選，有冰的也有熱的，不管是夏天或冬天吃都很適合，從中午11點賣到深夜11點，從下午茶吃到宵夜都沒問題。

開車前往可停僑安地下停車場步行約7分鐘，搭乘捷運至忠孝敦化站下車，3號出口出步行約4分鐘。

▲東區粉圓創始店位在忠孝東路216巷和40弄的轉角，有明顯的白色招牌，當天晚上八點左右造訪人潮還是非常多。

 

▲東區粉圓菜單：菜單寫在門口可利用排隊的時間思考要點什麼，有冰的也有熱的可自己搭配喜歡的配料。

 

▲透明櫥窗內展示了多達28種配料，直接跟店員口頭點餐。

 

▲店內是長型用餐空間，有三排長型桌椅，客滿時較為壅擠。店內提供糖水有需要可以自行添加！

 

粉圓冰 75元：粉圓冰可選三種配料，我們選了粉圓、粉粿、地瓜圓，配料滿滿的鋪在上層，往下挖底層有小脆冰。

 

▲粉圓Q度十足充滿黑糖香氣，粉粿有著軟綿的口感，地瓜圓充滿嚼勁，在嘴中有淡淡地瓜香氣，配料都很新鮮品質也不錯，重點是配料選擇超級多，難怪這麼多年還是屹立不搖。

 

雞蛋糕短評：老字號冰店生意非常好，粉圓冰可選三種配料，底部有小碎冰可搭配，珍珠有Q度，粉粿軟綿，地瓜圓有嚼勁散發淡淡地瓜香氣。


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★★☆
CP值★★★


【東區粉圓美食資訊】

地址：臺北市大安區忠孝東路四段216巷38號
電話：0227772057
官網：https://www.efy.com.tw/
營業時間：11:00–23:00
外送：有(10杯以上2公里內)
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

 

 
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
《台中♥食記》萬客什鍋石頭火鍋專賣(青海店)。賣到凌晨四點半，大排長龍的火鍋版深夜食堂，用燒酒雞當鍋底竟然可以這麼好吃！
謝蘿莉
南投縣埔里鎮埔里美食｜普里鹹油條～開業15年在地人的古早味早餐，每天只賣三個半小時晚到就沒得吃囉！
麥仔與珍小姐
【嘉義食記】正老牌草魚粥草魚湯 - 經營超過半個世紀，從黃昏賣到凌晨的在地老店
雞蛋糕生活美學專題報告
台南平價牛排／夜市擺攤賣到開店面／在地飄香將近30年／傍晚才營業只賣5小時／在地人從小吃到大
台南先生
烤師傅燒肉飯-台北信義區美食推薦，近捷運市政府站，經營超過10年的在地老味道位於信義區永吉街巷內，超值招牌燒肉飯一碗不用100元!想吃燒肉飯就吃這家！(菜單價格) - D&W黑白雙搭
D&W黑白雙搭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

東區粉圓

02-2777-2057
台北市大安區忠孝東路四段216巷38號
3.9