苗栗竹南手搖飲推薦！Goba自然湉全台首創麝香葡萄水果粉粿必吃，竹南園區下午茶外送首選清單。

竹南科專美食Goba自然湉主打獨創水果粉粿，結合AI智能泡茶技術打造完美口感，必吃麝香葡萄與荔枝粉粿，是咀嚼控不可錯過的竹南飲料推薦。

竹南科專路上近期最具話題的手搖飲料店，非Goba自然湉莫屬。不同於市面上常見的方形黑糖粉粿，這裡首創將新鮮水果融入粉粿製作，呈現獨特的長條麵狀外型。對於喜愛嘗鮮的竹南園區上班族來說，這絕對是下午茶訂購的新選擇，讓人喝飲料也能享受吃麵般的趣味食感。

獨家麝香葡萄水果粉粿，Q彈口感征服咀嚼控味蕾

這家店最大的亮點在於口味豐富的水果粉粿，其中麝香葡萄、哈密瓜與荔枝三款最受歡迎。粉粿不僅保有傳統的軟糯Q彈，更帶有濃郁自然的果香，彷彿將果汁濃縮在其中。對於無料不歡的咀嚼控而言，這種結合了水果風味與豐富咬勁的創新配料，絕對能帶來前所未有的味覺體驗。

人氣必點蜜桃成熟時，東方美人茶底完美襯托果香

店內招牌飲品蜜桃成熟時，特別選用帶有蜂蜜香氣的東方美人茶作為基底。清雅的茶韻與香甜水蜜桃果粒完美融合，建議加點麝香葡萄粉粿與晶球。入口時能同時感受到果粒的柔軟、晶球的脆口以及粉粿的綿Q，多層次的豐富口感在嘴裡交織，是款讓人喝了會感到幸福的療癒系飲品。

冬季暖心黑糖薑母牛奶，細緻順口不嗆辣

隨著天氣轉涼，店內也貼心推出了冬季限定的黑糖薑母牛奶。店家堅持使用真材實料的薑片與黑糖混合，經果汁機打碎後再細心過濾掉粗纖維。喝起來口感極為細緻滑順，完全沒有惱人渣渣。溫潤的黑糖甜味中帶著微辣的後勁，喝下一杯就能讓身體瞬間暖和起來，是手腳冰冷者的救星。





清爽推薦蘭韻青茶，搭配哈密瓜粉粿增添自然果韻

若喜歡品嚐純茶的朋友，非常推薦試試蘭韻青茶搭配哈密瓜粉粿的組合。這款青茶本身帶有如蘭花般淡雅乾淨的香氣，喝起來回甘不澀。加入帶有甜香的哈密瓜粉粿後，彷彿替茶湯注入了天然的水果尾韻，既保留了茶飲的清爽感，又增添了些許活潑的果香亮點。

酸甜優多青加荔枝粉粿，AI智能泡茶精準控管品質

優多青則是將青茶與乳酸飲料完美結合，酸甜比例恰到好處，口感清爽俐落。強烈建議搭配荔枝粉粿，利用粉粿本身的甜度來平衡乳酸的酸味。值得一提的是，店家引進先進的AI智能泡茶技術，能精準控制每一杯茶湯的溫度與濃度，確保消費者每次購買都能喝到品質最穩定的絕佳風味。

Goba!自然湉竹南科專店

地址 : 苗栗縣竹南鎮科專七路263號

手機 : 03 758 6777

時間 : 10:00–21:00(周一公休)



