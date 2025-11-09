新竹園區飲料新選擇！龍角光復店開幕，鹿港咖啡師帶來輕香系茶飲新風潮。

新竹光復路上的龍角新竹光復店，是來自鹿港咖啡師創立的輕香系手搖飲品牌。這裡主打甘潤不苦澀的茶湯，用桂花、抹茶、蜂蜜咖啡的結合，讓園區飲料有了新選擇。

龍角新竹光復店是新竹光復路上的園區茶飲新品牌，特別的是，這家店的創辦人來自水龍頭的故鄉鹿港，老闆原本是一名專業咖啡師，轉身開起手搖飲店，卻成功將咖啡與茶的靈魂聯繫了起來。龍角主打輕香系茶飲，每一杯的茶湯都甘潤不苦澀，從茶香、奶香到果香、咖啡香，每一杯飲品都有著自己的故事，為新竹園區帶來了清爽又細膩的新選擇。

龍角新竹光復店營業資訊

這家店的營業時間有點特別，每週二的營業時間是從10點00分到15點00分，週三則從12點30分到21點00分，而週四到週一的營業時間則為10點00分到21點00分，遊客可以依照這個時間表來安排嘗鮮時間。這家新品牌在試營運期間就已經訂單爆滿，證明了它在市場上的話題性與茶湯本身的品質。

鹿港咖啡師的茶香靈魂

龍角新竹光復店的老闆雖然是來自鹿港的咖啡師，但卻巧妙地將一半的茶職人精神與一半的咖啡魂融合在一起，玩出了手搖飲與咖啡的新風格。這裡的茶湯之所以不帶苦澀且好喝，正是因為老闆用對咖啡豆的專業標準來挑選茶葉。這家店主打的輕香系茶飲，強調茶湯的清爽與回甘，讓客人在喝茶時能感受到細膩的香氣層次，完全不同於市面上一般的重口味手搖飲。

春燦桂花茶韻乾淨

菜單上最具代表性的輕香系飲品，就是春燦桂花，一杯價格是40元。這款茶飲特別使用了真正的桂花花瓣進行薰香，所以入口時能感受到自然的桂花花香與清爽的茶韻完美結合。這種風味跟桂花釀的甜膩感截然不同，它讓淡淡的桂花香氣在喉間留下清柔的尾韻，茶韻乾淨，非常適合喜歡花香與純茶的遊客。

龍角凍茶與茶湯經典

龍角凍茶一杯價格是55元，它是龍角茶湯的經典代表。店家會使用兩種茶湯以黃金比例調配出豐富的層次感，讓它的香氣介於烏龍茶與青茶之間。龍角凍茶最特別的是會搭配桂花凍，在茶香中透出淡淡花香，讓這杯飲品越喝越順口，非常具有辨識度，是第一次來龍角光復店必點的項目。

大人味的蜂蜜咖啡

如果你喜歡咖啡，這裡的蜂覓咖啡是很推薦的飲品，一杯中杯的價格是65元。店家使用蜂蜜調和了黑咖啡的苦韻，第一口是濃郁的咖啡香氣，接著蜂蜜香甜會在舌尖綻放，讓咖啡的苦味變得柔順。它不會過於甜膩，而是呈現出一種越喝越著迷的大人味，這也展現了老闆身為咖啡師的專業與獨特創意。

橙柚青果香抹茶層次

橙柚青這款飲品一杯大杯價格是75元，它在視覺與味覺上都相當有層次。它將柳橙與葡萄柚的果香融合了靜岡抹茶，喝起來果香在前，抹茶的尾韻在後，一口下去是清爽的夏日調性，讓飲品順口又有高度辨識性。這款飲品同時包含了果香、抹茶香與清爽的茶味，口感相當豐富。

龍涎厚奶與經典飲品

如果喜歡經典奶茶，那麼龍涎厚奶是不能錯過的選擇，一杯價格是55元。這款奶茶是以錫蘭紅茶為基底，茶韻厚實且奶香飽滿，帶有一種復古又不失細膩的古早味奶茶風味。這款奶茶很適合那些喜歡濃郁茶味與奶香結合的奶茶控，絕對可以滿足對經典厚奶茶的期待。

開幕期間優惠活動

龍角新竹光復店為了慶祝開幕，規劃了一系列的優惠活動。第一波在10月31日推出人氣飲品買一送一，包含龍涎厚奶與春燦桂花這兩款雙主角飲品。接著在11月1日到11月3日有第二波優惠，經典暢銷的TOP7飲品可享第二杯半價。第三波優惠則是在11月4日到11月9日，透過「你訂」外送或自取都能享有88折的優惠，現場消費滿100元，還會加送集貼紙一張，集滿四張貼紙即可參加抽獎，活動相當豐富。

龍角 新竹光復門市

地址 : 新竹市東區光復路一段400號

電話 : 03 666 8880

時間 :

周二 : 10:00–15:00

周三 : 12:30–21:00

周四~周一 : 10:00–21:00