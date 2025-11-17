吃茶三千｜台中夢幻空中茶園茶飲店！必拍網美景點，慢熟濃芋系列新登場～

落坐在台中南屯的吃茶三千台灣概念店，是間由老宅改建的玻璃屋茶飲店，充滿濃濃人文氣息與自然綠意，不僅能品嚐現萃台灣好茶，還可免費體驗梨山烏龍的清香。今年冬季，人氣慢熟濃芋系列再度回歸，並推出全新「慢熟麻糬」，綿密滑順的口感交織著淡淡米香，讓人一喝就愛上

吃茶三千台灣概念店位置

吃茶三千台灣概念店位於台中南屯區大英街與大墩十六街交叉口，是一家以全新視角詮釋茶文化的現代茶飲空間，店面由老宅改建而成，保留歲月痕跡的同時融入現代建築美學，展現人文氣息與設計品味的完美結合。來到這裡，顧客不僅能細細品味茶的香韻，更能深入了解茶的故事，並親身體驗宛如空中茶園般的獨特氛圍

吃茶三千台灣概念店以整棟落地窗搭配玻璃屋設計，外觀極具現代感與通透美學。陽光灑落時，光影交錯映照出建築的優雅線條，讓人一眼就被吸引，難怪成為許多網美必訪的拍照熱點，光是外觀就超殺記憶卡容量

吃茶三千台灣概念店環境

走進吃茶三千，最先感受到的是那份寬敞而通透的空間感。店內採用挑高設計，搭配整體美學規劃，讓光線自然灑入，營造出舒適又具設計感的氛圍。整棟建築共有三層樓，一樓為主要內用區，設有吧檯式座位與長桌區，在這裡，喝茶不只是外帶一杯飲品，更是一種細細品味的生活體驗。

吃茶三千台灣概念店人文藝室

來到二樓，映入眼簾的是充滿溫度的紅磚牆空間，這裡是吃茶三千台灣概念店的人文藝室。牆面與展示區之間，陳列著吃茶三千職人團隊的故事與精神，呈現他們對茶的熱愛與匠心製作的過程。每一個細節都透露出品牌對「工藝與人文」的堅持，也讓人更深刻地感受到一杯好茶背後的用心

另一側的茶牆也相當吸睛，整面牆以梨山烏龍茶葉為素材，依照不同茶葉的色澤手工拼貼出層層疊疊的山景，宛如將茶園風光搬進室內。走近細看，茶葉的質感清晰可見，空氣中還瀰漫著一絲淡淡茶香，讓人彷彿置身於山林之間，感受到茶的靜謐與自然氣息

在茶牆前方，設有一個立飲區，讓客人能近距離欣賞整個萃茶與服務流程的過程。站在這裡，不僅能感受到茶香瀰漫的氛圍，還能一覽一樓開放式空間的全貌，從職人沖茶的專注神情，到整體空間的動線與設計，都展現出吃茶三千對細節的講究與美學的堅持

吃茶三千台灣概念店茶窖熟成室

來到三樓，這裡是吃茶三千世界首創的「茶窖熟成室」。室內陳列著整排烏龍茶磚，這座茶窖以精密的溫控與濕度系統，模擬出「一天如一年四季」的自然變化，讓茶葉在穩定的環境中緩緩熟成，風味也隨時間推移而更加圓潤、深邃。這不只是技術的展現，更是一場時間與茶的對話

另一邊是茶倉牆，上頭擺放的茶倉都是由陶藝師傅手工捏成，每一種都是獨一無二的

此外，三樓還設有特別的「心願封茶」體驗區，讓每位訪客都能親手封存一份屬於自己的茶與心意。這項體驗採預約制，需透過網路事先預約

吃茶三千台灣概念店空中茶園

走進吃茶三千，最令人驚喜的莫過於那座被稱為「空中茶園」的夢幻空間。為了讓大家在城市裡也能感受高山茶園的氛圍，店家特別重現了茶樹最理想的生長環境，茶樹喜歡濕潤氣候，也因為茶樹對環境要求相當嚴苛，吃茶三千特地打造出仿高山氣候的溫室環境。霧氣繚繞、空氣濕潤，柔和的漫射光灑落在一株株翠綠茶樹上，讓人彷彿置身雲霧中的茶山

這樣的環境不僅有助於茶樹健康生長，也能提升茶葉中含氮與芳香物質的比例，使得泡出的茶更具甘甜與香氣，這片原本只存在於山林之間的茶園，被吃茶三千搬進了城市，讓每位來訪的客人都能在都市裡，體驗一場與茶的美好相遇

吃茶三千台灣概念店專業萃茶機

吃茶三千的茶飲品質穩定且風味出眾，關鍵在於其獨家研發的 AI萃茶機。該設備能根據茶葉特性精準設定溫度、浸泡時間與萃取比例，實現自動化且高效率的沖泡過程，這樣的技術不僅提升製茶速度，也確保每杯茶都能展現出豐富層次與天然甜韻

吃茶三千台灣概念店梨山烏龍茶品鑑區

在等待茶飲的同時，不妨走到一旁的 梨山烏龍茶品鑑區，體驗一場由職人茶師親自演繹的沖茶展演。這裡提供六款來自梨山的烏龍茶，皆由吃茶三千以獨家技法烘焙出不同層次的色澤與香氣。每一杯現烘茶都遵循國際茶葉品評的黃金比例—以3克茶葉、95度熱水、靜置6分鐘的完美步驟沖泡，充分展現茶葉最純粹的風味

現場還能依照個人喜好，選擇不同烘焙程度的茶款進行免費體驗，從清新花香到濃郁焙香，讓人一次感受梨山烏龍的多變魅力

這次吃茶三千台灣概念店冬季限定的「慢熟濃芋系列」強勢回歸！嚴選來自台灣大甲的香芋，口感綿密細緻，搭配杯杯現萃的好茶香，完美襯托出芋頭自然散發的甜香與濃郁層次，每一口都能嚐到濃香顆粒在口中化開的幸福滋味

慢熟松針國王 140元

以連續五年榮獲「食品界米其林」ITI 國際風味評鑑認證的松針綠茶為基底，茶香清新淡雅，帶有自然松韻，搭配香濃滑順的皇家厚奶、國王珍珠及慢熟芋泥，入口時先是茶香襯托奶香的柔順，隨之而來的是芋泥的濃郁與珍珠的彈牙，口感層次分明、香氣持久，甜而不膩，是冬季必喝的人氣首選

慢熟麻糬鮮奶綠 150元

以松針綠茶為基底，茶香清爽帶有淡淡松韻，搭配使用A2β酪蛋白鮮乳，口感柔順細緻、不易膩口，再加入Q彈香甜的慢熟小芋圓、軟糯帶米香的慢熟麻糬，以及綿密濃郁的 慢熟芋泥，層層堆疊出豐富的口感變化，每一口都充滿嚼勁與香氣的驚喜，讓人忍不住一口接一口

熔岩黑糖波霸鮮奶 135元

選用A2β酪蛋白鮮乳，乳糖不耐正者也可以享用，口感濃郁滑順且不易膩口，搭配 古法黑糖 的焦香甘甜，每一口都帶著濃厚的黑糖風味，再加入國王珍珠，Q彈有嚼勁，吸上一口便能感受到黑糖與珍珠在舌尖融合的滿足感

又見檸檬塔 120元

以清爽的玉露青茶為基底，茶香柔和中帶著淡淡甘韻，融合新鮮青檸原汁的酸香，酸度明亮俐落，完美平衡茶的清新與果香，最後覆上一層滑順綿密的奶蓋慕思，細膩奶香在口中化開，彷彿品嚐一口真實的檸檬塔

吃茶三千台灣概念店於11/9及11/23推出了門市攝影快閃活動，「芋見你的台灣感性」，凡購買「慢熟濃芋系列」飲品的顧客， 即可參與門市快閃攝影體驗，拍出屬於您的美照，一起記錄與好友品茶的美好瞬間，還可以領取活動餐與限定暖心小禮唷