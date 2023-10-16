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新北美食推薦！三芝親子景點【遊記】到小馬貝菈餵馬看鵝，享受世外桃源悠閒時光，蜜糖士司推薦，美好下午茶！有機農產，自醃山豬肉！台北景點！有菜單，停車場

2023-10-16 15:26:16 Phyllis 17 人氣：104
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Phyllis 17

發表篇數：284篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三芝區

造訪商家：小馬貝菈親子餐廳
phone02-2636-9866
place新北市三芝區大坑2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三芝區真的是台北人的後花園，有山有海！休假時能脫離水泥城市，感受依山傍海的美好時光，最近發現一個適合親子遊的好地方！

 

小馬貝菈

地址：新北市三芝區横山里大坑2號

時間：週一至週日 10:00–20:00

電話：02 2636 9866

新北美食推薦！三芝親子景點【遊記】到小馬貝菈餵馬看鵝，享受世

小馬貝菈位於山上，芬多精好充足！附設有停車場，進門口的大齊爺彷彿騰雲駕霧下凡歡迎我們的到來！

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可以選擇在小馬貝菈室內用餐，或者室外感受陽光及遼闊空間！

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一進店可愛的熊寶貝超吸睛！

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小馬貝菈的裝璜有點偏北歐風格，明亮而溫暖，很多地方能拍出美照！

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提供的茶水含有萬壽菊，這麼熱的天氣，喝個清熱解毒，好舒暢！

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小馬貝菈的菜單富有多樣性，義麵、燉飯都有，也有多種炸物及比薩，還有針對素食者及小孩的餐點！

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跟大家分享一下小馬貝菈的美食

山地門兒燒豬肉 NT $580

照燒雞柳薄片比薩 NT $220

櫻花拿鐵 NT $180

新鮮水果茶 NT $220

黑金蜜糖土司 NT $280

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山地門兒燒豬肉 NT $580

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紅黃青椒、綠色花椰，多種蔬菜及顆粒分明的白飯，配上主角自製醬汁醃製的超大塊山豬肉，很對味！山豬肉韌性強，越嚼越香，適合牙口好喜歡嚼勁的朋友們！

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照燒雞柳薄片比薩 NT $220

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炸雞肉、櫛瓜、洋蔥、香菇，配料很多的薄皮比薩，口感香脆且豐富有層次！

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櫻花拿鐵 NT $180

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挑選一個喜歡的位子，感受片刻的寧靜，品味浪漫的櫻花拿鐵！

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新鮮水果茶 NT $220

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超霸氣的水果茶，提供真材實料的多種水果，蘋果、鳳梨、檸檬、百香果及橘子，酸酸甜甜，喝起來解膩又清涼！

新北美食推薦！三芝親子景點【遊記】到小馬貝菈餵馬看鵝，享受世

黑金蜜糖土司 NT $280

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烤得酥香的厚片土司，灑著糖粒，淋上煉乳及巧克力醬，單吃就很可口，搭配香草冰淇淋，熱熱冰冰的甜膩，香香軟軟的濃郁，讓人難忘的蜜糖土司！

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吃飽喝足之後，得好好逛逛，拍美照，享受美好半日遊！

小馬貝菈有很大的草地及沙坑，可提供長輩散步及小孩玩耍！

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來小馬貝菈的重頭戲，當然是要來看動物和動物親近呀！

鎮店之寶～黑色的媽媽貝菈及棕色的女兒班比！

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貝菈圓圓的大眼，充滿好奇也好親人！

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小馬們都有固定的用餐時間，所以不會挨餓受凍，餐廳會提供用餐的人，適當的紅蘿蔔餵食，除了可以親近動物，也保障馬兒們不過量飲食！

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小馬貝菈除了有母女馬兒還有自在的喵喵可以用鏡頭補捉，不得不說被眷養的白鵝夫妻，他們感情很好，所以眼底容不下一粒沙，觀賞時注意距離，注意手腳！

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小馬貝菈更種植有機南瓜及柚子，結實纍纍好驚人！

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櫃台還有販售有機南瓜和不錯的紀念品可以選購！

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櫃台後面四大格滿滿的咖啡杯組，是老闆娘從世界各地帶回來的特色咖啡杯，只要加入會員，消費滿三仟，就可以挑選喜歡的當專屬咖啡杯！

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這裡，有藍天有綠地，這裡，有咖啡有美食，這裡，有動物有歡笑，這裡，有放鬆有沉澱，和朋友和家人來小馬貝菈，半日遊充電，補充能量，好舒暢！

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小馬貝菈

地址：新北市三芝區横山里大坑2號

時間：週一至週日 10:00–20:00

電話：02 2636 9866

FB：https://www.facebook.com/littlehorsebella?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/bellahorse2017/

文章標籤

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