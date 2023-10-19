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蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美味酥脆【蘆洲區美食】有菜單【巷弄美食】鹽酥雞推薦

2023-10-19 15:06:01 Phyllis 17 人氣：120
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Phyllis 17

發表篇數：283篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：陽基美式炸雞
phone02-2288-6869
place新北市蘆洲區鷺江街50號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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全新北最霸氣的炸雞就在蘆洲區，愛吃炸物的盆友們，吃過了嗎？

陽基美式炸雞 旗艦店

地址：新北市蘆洲區鷺江街50號

電話：02 2288 6869

時間：週四公休．週一至週日 PM 05:00-AM 12:30

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

 

 陽基美式炸雞的店面是鮮艷的黃，很明顯且讓人食慾大開！並提供多種電子支付方式，好方便！

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炸物種類超多，且都是現點現炸，針對不同的炸物，都有絕對美味的製作時間，清楚標示的SOP操作，享受絕對頂級的炸物美食！

4-陽基美式炸雞_2023菜單

飲品的部份，最推的是老闆由泰國進口原料，再專業特調的泰國茶系列，還有加購飲料區！

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跟大家分享陽基美式炸雞的好料！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

炸全雞 NT $459

甜不辣 NT $55

洋蔥圈 NT $45

拔絲起司球 NT $55

山藥捲 NT $50

咔啦米血 NT $25

蛋黃芋球 NT $50

玉米筍 NT $50

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

陽基美式炸雞提供提式的外袋盒，美食運送好平穩，當然特調的泰式三茶也非點不可！

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將將~~是不是看了胃口大開？

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

陽基美式炸雞提供塑膠手套方便食用，還有眾多胡椒粉和辣粉，特別是從大陸帶回來的辣粉更是讓美味檔次升級～

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

最霸氣的炸全雞，都是獨家醬汁按摩醃製，使用美式炸粉，現訂現炸的全雞，鮮香味美不乾柴！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

熱呼鮮嫩多汁的炸全雞，灑上辣粉～無人能拒絕的美味！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

陽基美式炸雞的其他炸物也很棒棒的！不油膩且香軟的山藥捲！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

芋頭控最愛的蛋黃芋球，一口咬開，芋泥香及黃蛋鹹香有層次的口感，我超愛的！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

玉米筍沾上泰國的甜辣醬，也是別有一番風味！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

還有還有，超牽絲的拔絲起司球，Q彈爽口，不點不可呀！

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吃完炸物再來點真的泰國來的泰式茶，特有的泰茶香，紅茶綠茶都很解膩！

蘆洲區最霸氣的炸全雞！【新北美食】炸雞推薦～陽基美式炸雞，美

人生總有遇到想放縱的時候，吃上最霸氣的陽基美式炸全雞，心裡嘴裡都是最大滿足！

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陽基美式炸雞 旗艦店

地址：新北市蘆洲區鷺江街50號

電話：02 2288 6869

時間：週四公休．週一至週日 PM 05:00-AM 12:30

FB：https://reurl.cc/nL5ZMX

IG：https://reurl.cc/gazQb7

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芋頭控 新北美食 蘆洲區鹽酥雞推薦 蘆洲區美食 蘆洲區巷弄美食 新北巷弄美食 炸全雞套餐 炸雞推薦 新北炸雞 蘆洲炸雞推薦 泰式奶茶 陽基美式炸雞 新北消夜推薦 蘆洲消夜推薦 新北雞排 蘆洲雞排
 
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