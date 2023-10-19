全新北最霸氣的炸雞就在蘆洲區，愛吃炸物的盆友們，吃過了嗎？

陽基美式炸雞 旗艦店

地址：新北市蘆洲區鷺江街50號

電話：02 2288 6869

時間：週四公休．週一至週日 PM 05:00-AM 12:30

陽基美式炸雞的店面是鮮艷的黃，很明顯且讓人食慾大開！並提供多種電子支付方式，好方便！

炸物種類超多，且都是現點現炸，針對不同的炸物，都有絕對美味的製作時間，清楚標示的SOP操作，享受絕對頂級的炸物美食！

飲品的部份，最推的是老闆由泰國進口原料，再專業特調的泰國茶系列，還有加購飲料區！

跟大家分享陽基美式炸雞的好料！

炸全雞 NT $459

甜不辣 NT $55

洋蔥圈 NT $45

拔絲起司球 NT $55

山藥捲 NT $50

咔啦米血 NT $25

蛋黃芋球 NT $50

玉米筍 NT $50

陽基美式炸雞提供提式的外袋盒，美食運送好平穩，當然特調的泰式三茶也非點不可！

將將~~是不是看了胃口大開？

陽基美式炸雞提供塑膠手套方便食用，還有眾多胡椒粉和辣粉，特別是從大陸帶回來的辣粉更是讓美味檔次升級～

最霸氣的炸全雞，都是獨家醬汁按摩醃製，使用美式炸粉，現訂現炸的全雞，鮮香味美不乾柴！

熱呼鮮嫩多汁的炸全雞，灑上辣粉～無人能拒絕的美味！

陽基美式炸雞的其他炸物也很棒棒的！不油膩且香軟的山藥捲！

芋頭控最愛的蛋黃芋球，一口咬開，芋泥香及黃蛋鹹香有層次的口感，我超愛的！

玉米筍沾上泰國的甜辣醬，也是別有一番風味！

還有還有，超牽絲的拔絲起司球，Q彈爽口，不點不可呀！

吃完炸物再來點真的泰國來的泰式茶，特有的泰茶香，紅茶綠茶都很解膩！

人生總有遇到想放縱的時候，吃上最霸氣的陽基美式炸全雞，心裡嘴裡都是最大滿足！

陽基美式炸雞 旗艦店

地址：新北市蘆洲區鷺江街50號

電話：02 2288 6869

時間：週四公休．週一至週日 PM 05:00-AM 12:30

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