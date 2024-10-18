[ 三重四大魯肉飯_店小二魯肉飯 ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到靠近台北橋站、大同市場、三重四大魯肉飯之一的話，"店小二魯肉飯"可以說是名聲遠播，平價、餐點多元、每到用餐時間總是人潮絡繹不絕

因此，本篇為安妮王記錄 "店小二魯肉飯" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 店小二魯肉飯 ]

"店小二魯肉飯" 的店面適中，人手也多，每到用餐時刻總是吸引許多人潮排隊，外帶居多，內用有時會太擠，需要併桌或等候

"店小二魯肉飯" 的餐點價格算平價，分為主餐、湯、小菜三大類，口味選擇多元。

以安妮王推薦而言，想一次吃到多種招牌的話，請選 "魯肉便當"；想吃清淡的話，請選 "蝦仁羹麵"、想吃豪華小菜的話，則選 "鹹水吳郭魚"

[ 安妮王推薦- 店小二魯肉飯 ]

品名 : 魯肉便當

價格 : 70元

內容物 : 魯肉飯 、油豆腐、魯蛋、蒜泥白肉、白菜滷、筍絲、清湯

安妮王推薦 : "店小二魯肉飯" 的"滷肉便當" 可以說是平價、料多、划算的招牌組合，一次可以吃到各種小菜，只差吳郭魚

以同樣的組合而言，安妮王真心覺得店小二的魯肉飯便當完勝五燈獎豬腳，光是價格而言，五燈獎豬腳的滷肉便當沒有魯蛋、清湯，就魯肉飯+油豆腐+小菜，光是這一點，就直接倒戈 "店小二魯肉飯"

品名 : 魯肉飯小碗+油豆腐+魯蛋

價格 : 45元

安妮王推薦 : "店小二魯肉飯" 試個水溫的招牌組合，甜度、肥瘦適中的魯肉飯，配上香氣四溢的油豆腐跟魯蛋，是一碗經典的台灣小吃

以同樣的組合而言，安妮王喜愛店小二的魯肉飯+五燈獎豬腳飯的油豆腐+魯蛋，充滿湯汁的油豆腐讓人回味無窮，只是價格上，五燈獎油豆腐跟魯蛋各為15元，難敵物價上漲

品名 : 蝦仁羹麵

價格 : 50元

安妮王推薦 : 想在"店小二魯肉飯" 吃到較清爽的餐點的話，"蝦仁羹麵" 是安妮王常點的料理，一碗簡單的油麵、羹湯、蝦仁塊加入些許香菜調味，料多味美，清爽解飢

品名 : 鹹水吳郭魚

價格 : 50元

安妮王推薦 : "店小二魯肉飯" 的"鹹水吳郭魚" 口感鮮嫩、配上薑絲調味，鹹鹹酸甜的味覺饗宴，在舌尖上活蹦亂跳，重新賦予新的生命

[ 總結 - 店小二魯肉飯 ]

景點 : 店小二魯肉飯

地址 : 241新北市三重區大同北路27號

營業時間 : 11:00-22:30

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘、集運菜寮站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、大同市場、三和夜市

安妮王推薦 : "店小二魯肉飯" 的菜色非常多元，想一次吃到多種招牌小菜的話，安妮王推薦 "魯肉便當"，魯肉飯+油豆腐+魯蛋+蒜泥白肉+白菜滷的結合，最後來碗免費附贈的清湯，解膩滿足；另外，"蝦仁羹" 也是店家的拿手好菜，一口麵、一口蝦，酸甜的羹湯與海味完美融合，在冷颼颼的冬天享用，是絕佳的滋味

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