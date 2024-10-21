每個人的舒壓方式不同，我則是偏愛酒精！

在偶然的機會下，發現我的不開心可以被酒精買單！

隔天不宿醉，心情愉悅，從此，酒變成我的好朋友！

（開車不喝酒，飲酒不過量）

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

特選南投優等青梅，經長時間的發酵釀造，才能成就濃醇香的經典！

酒精濃度高達12%的梅酒，入口時帶股嗆酸，但入喉尾韻著甜濃的梅香，讓人回味！彷彿人生遇到了困境，突破困難之後迎來高潮的美好！

人的一生起起伏伏，會從中遇到困難也會從中取得經驗，穫得成長，因此，我不在執著會掉珍珠的那條路：現在喝酒不再是因為不開心，是因為想喝，細品酒中的酸澀及濃香！

台中的百瑞酒莊，經營半世紀的米廠，轉投資酒莊產酒也二十年，這些寶貴的經驗累積產出美好的梅是了青梅酒，也是送禮最佳選擇！

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

官網：https://www.pari.tw/

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