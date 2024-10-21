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【百瑞酒莊】梅酒推薦！人生困境沒什麼大不了，我來了就梅是了！特選南投信義鄉青梅，發酵釀造酒【送禮推薦】

～17七公主的小天地～ 人氣：22
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～17七公主的小天地～

發表篇數：414篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

百瑞酒莊
place台中市外埔區三崁路28號
作者本次評價：
3.10
美味度
3.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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每個人的舒壓方式不同，我則是偏愛酒精！

在偶然的機會下，發現我的不開心可以被酒精買單！

隔天不宿醉，心情愉悅，從此，酒變成我的好朋友！

（開車不喝酒，飲酒不過量）

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

【百瑞酒莊】梅酒推薦！人生困境沒什麼大不了，我來了就梅是了！【百瑞酒莊】梅酒推薦！人生困境沒什麼大不了，我來了就梅是了！

特選南投優等青梅，經長時間的發酵釀造，才能成就濃醇香的經典！

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酒精濃度高達12%的梅酒，入口時帶股嗆酸，但入喉尾韻著甜濃的梅香，讓人回味！彷彿人生遇到了困境，突破困難之後迎來高潮的美好！

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人的一生起起伏伏，會從中遇到困難也會從中取得經驗，穫得成長，因此，我不在執著會掉珍珠的那條路：現在喝酒不再是因為不開心，是因為想喝，細品酒中的酸澀及濃香！

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台中的百瑞酒莊，經營半世紀的米廠，轉投資酒莊產酒也二十年，這些寶貴的經驗累積產出美好的梅是了青梅酒，也是送禮最佳選擇！

【百瑞酒莊】梅酒推薦！人生困境沒什麼大不了，我來了就梅是了！【百瑞酒莊】梅酒推薦！人生困境沒什麼大不了，我來了就梅是了！

百瑞酒莊

地址：台中市外埔區三崁路28號

時間：週一至週六 AM 09:00-PM 05:00

電話：0921-365-589．0909-700-378．0976-627-827

官網：https://www.pari.tw/

FB：https://www.facebook.com/paristore92/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/pari_store92

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七公主

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