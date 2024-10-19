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三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

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pfse64289

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

五燈獎豬腳
phone02-2984-2727
place新北市三重區正義北路38號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯 ]

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_7

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

說到靠近台北橋站、三重四大滷肉飯之一的話，"五燈獎豬腳飯"可以說是名聲遠播，聽說老闆曾參加五燈獎選秀節目因而得名，至今是許多當地上班族用餐的選擇之一。

曾經，"五燈獎豬腳飯" 受到韓國美食家_白鍾元的推廣，被評選為台北12家小吃攻略，如下所示 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

延伸閱讀 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯 韓國美食天王白鍾元大推的「台北美食全攻略」！肉粥、珍珠奶茶、烤香腸⋯細數12家在地名店超懂吃！

因此，本篇為安妮王記錄 "五燈獎豬腳飯"  的交通、環境以及豬腳飯'滷肉飯的食用感 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

[ 初訪 - 五燈獎豬腳飯 ]

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_8

 "五燈獎豬腳飯" 的店面算大，人手也多，每到用餐時刻總是吸引許多人潮排隊，不過有時客人太多，難免服務較迅速 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

 

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_9

 "五燈獎豬腳飯" 的餐點價格見仁見智，會比較推薦點豬腳便當較划算

另外，價格另有調整，以當地為主。

[ 安妮王開箱 - 五燈獎豬腳飯 ]

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_6 大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_7

品名 : 豬腳便當 

價格 : 95元

內容物 : 豬腳、油豆腐、白飯、任選小菜或者一顆滷蛋

安妮王推薦 : "五燈獎豬腳" 的"豬腳便當" 算偏肥嫩，口感甜甜的、入口即化，充滿油脂的香味，搭配爆汁的油豆腐很下飯。

 

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_21 大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_20

品名 : 滷肉飯小碗+滷蛋+油豆腐 

價格 : 45元

安妮王推薦 : "五燈獎豬腳" 的"滷肉飯" 口感偏甜、滷肉偏肥，爆汁的油豆腐吸滿滷汁，以及巨大的滷蛋，可以說是第一次到訪"五燈獎豬腳"的經典組合。

[ 總結 - 五燈獎豬腳飯 ]

大同市場+五燈獎+朱記花枝羹_210220_5

景點 : 五燈獎豬腳飯

地址 : 241新北市三重區正義北路38號241

營業時間 : 09:30-21:30

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市

安妮王推薦 : "五燈獎豬腳飯" 曾經受到韓國美食家_白鍾元的加持，焦糖色的豬腳飯+油豆腐，讓人食指大動；以安妮王的食用感而言，如果喜愛肥嫩、甜甜口感的滷肉飯、豬腳飯，"五燈獎豬腳飯" 算是可以朝聖的餐廳；如果比較偏向小菜眾多、甜度適中的滷肉飯口味的話，也許附近的 "店小二滷肉飯" 相對較適合 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

其他三重美食 : 更多安妮王品嘗三重大同市場小吃的文章，從早吃到晚如下，讓更多人喜愛三重平價的小吃 三重滷肉飯_五燈獎豬腳飯

 

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