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【新北美食】泰食記泰式麵食料理，板橋的巷弄美食，酸辣牛肉酸辣河粉、清爽雞肉涼拌泡麵【府中美食】板橋美食推薦【銅板美食】捷運美食

～17七公主的小天地～ 人氣：37
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～17七公主的小天地～

發表篇數：411篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

泰食記 泰式麵食
phone0922-220663
place新北市板橋區後菜園街3號
作者本次評價：
2.90
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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板橋超多美食的，後菜園街菜市場也有很多好吃的餐廳！

跟大家分享一家泰式料理

泰食記泰式麵食料理

地址：台北市板橋區後菜園街3

電話：0922-220-663

時間：週一至週六 AM11:00-PM07:00．週日休

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店內乾淨方正，餐具及多款醬料自取！

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因為老闆媽媽是泰國人，牆上貼有多張泰國美麗的風景，更有主廚推薦的必吃美食！

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泰食記泰式料理的菜單主打各類麵食，及泰式特色小吃和飲品！

【新北美食】泰食記泰式麵食料理，板橋的巷弄美食，酸辣牛肉酸辣

跟大家分享泰食記泰式麵食料理的餐點！

牛肉酸辣河粉 NT $120

雞肉涼拌MAMA泡麵 NT $90

牛肉涼拌沙拉（小份）NT $65

泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

泰式奶茶 NT $55

【新北美食】泰食記泰式麵食料理，板橋的巷弄美食，酸辣牛肉酸辣

牛肉酸辣河粉 NT $120

【新北美食】泰食記泰式麵食料理，板橋的巷弄美食，酸辣牛肉酸辣

油紅的酸辣河粉，有牛肉片和青菜，吃沒有想像中的辣，加上店家特製辣椒醬，更添滋味。

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雞肉涼拌MAMA泡麵 NT $90

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在泰國市佔率超過50%的MAMA泡麵，麵條清爽有嚼勁，正宗泰式的料理方式，吃起來帶點酸爽！

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牛肉涼拌沙拉（小份）NT $65

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吃起來清脆的涼拌沙拉，酸爽的口感好開胃！

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泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

泰式奶茶 NT $55

【新北美食】泰食記泰式麵食料理，板橋的巷弄美食，酸辣牛肉酸辣

泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

當台灣的檸檬遇上泰國的蜂蜜，碰撞出令人難忘，既清新解膩又甘甜美味飲品！

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泰式奶茶 NT $55

吃泰式料理怎麼能不來杯泰式奶茶？甜甜的奶香及濃郁的茶香，夏天喝消暑又享受！

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板橋的巷弄美食泰食記泰式麵食料理，老闆傳承泰國馬媽的好手藝，在板橋提供正宗的泰式美味！

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泰食記泰式麵食料理

地址：台北市板橋區後菜園街3

電話：0922-220-663

時間：週一至週六 AM11:00-PM07:00．週日休

FB：https://www.facebook.com/thaifoodji/

IG：https://www.instagram.com/thaifoodji2018/

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七公主

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