板橋超多美食的，後菜園街菜市場也有很多好吃的餐廳！

跟大家分享一家泰式料理

泰食記泰式麵食料理

地址：台北市板橋區後菜園街3號

電話：0922-220-663

時間：週一至週六 AM11:00-PM07:00．週日休

店內乾淨方正，餐具及多款醬料自取！

因為老闆媽媽是泰國人，牆上貼有多張泰國美麗的風景，更有主廚推薦的必吃美食！

泰食記泰式料理的菜單主打各類麵食，及泰式特色小吃和飲品！

跟大家分享泰食記泰式麵食料理的餐點！

牛肉酸辣河粉 NT $120

雞肉涼拌MAMA泡麵 NT $90

牛肉涼拌沙拉（小份）NT $65

泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

泰式奶茶 NT $55

牛肉酸辣河粉 NT $120

油紅的酸辣河粉，有牛肉片和青菜，吃沒有想像中的辣，加上店家特製辣椒醬，更添滋味。

雞肉涼拌MAMA泡麵 NT $90

在泰國市佔率超過50%的MAMA泡麵，麵條清爽有嚼勁，正宗泰式的料理方式，吃起來帶點酸爽！

牛肉涼拌沙拉（小份）NT $65

吃起來清脆的涼拌沙拉，酸爽的口感好開胃！

泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

泰式奶茶 NT $55

泰皇家檸檬蜜茶 NT $60

當台灣的檸檬遇上泰國的蜂蜜，碰撞出令人難忘，既清新解膩又甘甜美味飲品！

泰式奶茶 NT $55

吃泰式料理怎麼能不來杯泰式奶茶？甜甜的奶香及濃郁的茶香，夏天喝消暑又享受！

板橋的巷弄美食泰食記泰式麵食料理，老闆傳承泰國馬媽的好手藝，在板橋提供正宗的泰式美味！

泰食記泰式麵食料理

地址：台北市板橋區後菜園街3號

電話：0922-220-663

時間：週一至週六 AM11:00-PM07:00．週日休

FB：https://www.facebook.com/thaifoodji/

IG：https://www.instagram.com/thaifoodji2018/

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