[ 三重美食_雲林鍋貼(脆皮鍋貼+脆皮蚵仔煎) ]

安妮王在三重，三個月的時光，發掘台北橋站附近的美食、早午餐，體重不知不覺上升了

說到三重，台北橋站、大同市場的台灣經典小吃，"雲林鍋貼"算是榜上有名的餐廳，歷史悠久的開店歷程，從小攤販到如今的店面，販售悠久經典的特色鍋貼、蚵仔煎等，讓許多饕客慕名而來。

因此，本篇為安妮王記錄 "雲林鍋貼" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - 雲林鍋貼 ]

"雲林鍋貼" 的用餐環境算寬敞，每一張桌子都都菜單，旁邊的冰箱有飲料、小菜等，算是麻雀雖小、五臟俱全的環境。

"雲林鍋貼"的餐點價格，均在百元以內，而且主攻的餐點非常明顯，讓顧客沒有猶豫選餐症候群

在餐點上，第一次到訪 "雲林鍋貼" 的旅人，安妮王推薦 "招牌脆皮鍋貼"+酸辣湯，算是一組經典的台灣小吃組合。

[ 安妮王推薦 - 雲林鍋貼 ]

品名 : 脆皮鍋貼

價格 : 一顆6元

安妮王推薦 : "脆皮鍋貼" 是 "雲林鍋貼" 的招牌餐點，札實的豬肉、蔥、高麗菜混合的內餡，用皮薄軟嫩的皮包裹，猶如雪花的焦脆邊邊成為一大賣點，將 "鍋貼" 的皮與內餡的結合，發揮淋漓盡致。

品名 : 脆皮蚵仔煎

價格 : 70元

安妮王推薦 : "脆皮蚵仔煎" 也是 "雲林鍋貼" 的招牌餐點，猶如雪花的焦脆邊邊、鮮美肥大的蚵仔、酸甜適中的醬汁以及豐富的蔬菜與軟綿綿的蛋組合一起，構築一道美味的台灣經典小吃。

品名 : 脆皮蛋煎 (等於沒有蚵仔的煎)

價格 : 50元

安妮王推薦 : "脆皮蛋煎" 也是 "雲林鍋貼" 的招牌餐點，猶如雪花的焦脆邊邊，入口即化，配上酸甜適中的醬汁、豐富的蔬菜與軟綿綿的蛋組合一起，彷彿溫暖的羽毛被，溫暖飢腸轆轆的胃。

[ 其他餐點 - 雲林鍋貼 ]

品名 : 酸辣湯

價格 : 90元

安妮王推薦 : 酸辣適中的湯品，配上任何雲林鍋貼的主餐都很適合。

品名 : 爆漿魚丸湯

價格 : 30元

安妮王推薦 : 三粒斗大的魚丸加上清爽開胃的芹菜，餐後來一碗魚丸湯，較能解膩。

品名 : 綜合水餃10粒

價格 : 60元

安妮王推薦 : 相較於脆皮鍋貼，安妮王私心覺得水餃遜色許多，雖說是 "綜合"，然而都是豬肉高麗菜口味，食用感普普

[ 總結 - 雲林鍋貼 ]

景點 : 雲林鍋貼

地址 : 241新北市三重區重新路二段97號

臉書 : https://www.facebook.com/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E9%8D%8B%E8%B2%BC%E4%B8%89%E9%87%8D%E5%BA%97-212716252500648

預訂 :

營業時間 : 11:00-14:20，16:40-22:20

交通方式 : 捷運台北橋站走路5-10分鐘、捷運菜寮站走路5-10分鐘

附近景點 : 空軍三重一村、三和夜市

安妮王推薦 : "雲林鍋貼" 是一家讓安妮王很驚豔的三重小吃店，從一家流動攤販到如今的店面，僅賣招牌鍋貼、蚵仔煎、蛋煎、水餃主餐，以及經典的酸辣湯、魚丸湯以及些許小菜，經濟實惠、平價好吃的料理，讓無數饕客慕名而來，不僅是當地人喜愛的午餐、晚餐選擇，更是三重大同市場一帶的歷史老店。招牌鍋貼+酸辣湯、蚵仔煎 / 蛋煎+魚丸湯，都是安妮王喜愛的百元搭配。

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