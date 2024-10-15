小巨蛋的鹿境早午餐美食，在西門町更升級啦！

鹿境早午餐酒館-西門旗艦店 Arrival Brunch & Bistro

地址：台北市萬華區峨嵋街124-3號

電話：02-2388-0160

時間：週三到週日上午10:00 -上午12:00．週一週二休

鹿境西門店位在西門町的峨嵋街，而且生意超級好的！

鹿境早午餐酒館真的可以搞定一日三餐，有早午餐的選項，也有多種調酒！

（開車不喝酒，飲酒不過量）

如果有選擇障礙，鹿境西門店有提供多人套餐的選項！

跟大家分享鹿境早午餐酒館-西門旗艦店的美食！

雙人套餐 NT $988

生菜沙拉

椒鹽招牌炸雞翅（4塊）

板烤豬雪花里肌

鹽烤特選挪威鯖魚

原味起司牛肉堡

慾火焚身調酒（+NT $180）

百香果Mojito（無酒精）

生菜沙拉

脆綠的大陸妹和營養價值極高的紫甘藍，新鮮的葡萄柚及紅蘿蔔，搭配店家特調的水果優格醬，清爽好吃又健康！

椒鹽招牌炸雞翅（4塊）

酥酥香香的炸雞翅，小巧精緻不油膩，椒鹽口味是必備的下酒菜呀！

板烤豬雪花里肌

油亮富有嚼勁的豬雪花里肌肉，油花分部均勻，咬起來軟Q帶點脆度，超讚！

鹽烤特選挪威鯖魚

油脂含量高的挪威鯖魚，口感香甜細嫩，擠上檸檬沾上椒鹽去油膩更好吃！

原味起司牛肉堡

驚為天人的漢堡，超厚的牛肉及香濃的帕瑪森起士，一口咬下濃郁多層次的滋味，讓人難忘！

慾火焚身調酒（+NT $180）

百香果Mojito（無酒精）

（開車不喝酒，飲酒不過量）

慾火焚身調酒（+NT $180）

超有曲線的慾火焚身用艾碧斯加上檸檬及柳橙及香草伏特加調製，附上迷迭香點火燃燒，喝起來清爽又讓人著迷！

百香果Mojito（無酒精）

未成年版的Mojito，用氣泡水跟檸檬汁特調加上薄荷和百香果，喝起來超清新！

可能是因為美食太好吃，讓人食慾大開，我覺得鹿境早午餐酒館雙人套餐的份量有點不夠兩個人吃，因此再加碼跟大家分享美食！

日式照燒嫩煎雞腿堡 NT $245

霸氣外露漢堡，是鹿境早午餐酒館一貫的風格，整塊雞腿肉用照燒醬，吃起來甘醇甜美又紮實！

事後煙 NT $380

用紅酒和梅酒做基底，並配以接骨木和煙燻，喝起來順口又帶著焦香的煙燻味，名副其實的好調酒！

從小巨蛋發跡的鹿境早午餐酒館，是由六個志同道合的好朋友創立，秉持著享受美食，享受生活，用最認真心對待食物，用最輕鬆的心看待生活，好的美食和好的心態讓一切變得更美好！

十月萬聖節，鹿境早午餐酒館-西門店將開啟瘋狂的不給酒就搗蛋，二小時暢飲活動，裝扮還現折二百喔！10/23(三）-11/3（日）16:00-24:00一起來假鬼假怪！

鹿境早午餐酒館-西門旗艦店 Arrival Brunch & Bistro

地址：台北市萬華區峨嵋街124-3號

電話：02-2388-0160

時間：週三到週日上午10:00 -上午12:00．週一週二休

FB：https://www.facebook.com/zoobistro124/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/arrival_brunch.bistro/

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