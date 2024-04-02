趁桐花季、繡球花季來苗栗玩，先幫你準備苗栗必吃美食9選！苗栗每逢4、5月便是桐花、繡球花接連盛開的季節，也是來苗栗遊玩的最佳時刻，窩客島整理了9間必吃的「苗栗美食」，不管是來苗栗拍桐花、繡球花海，順路吃遍這幾間必吃苗栗美食，讓你美照、美食一次攻略。





苗栗古早味小吃首推炸得金黃酥脆的「廟口阿嬷臭豆腐」，咬下還會噴汁的涮嘴口感，深受在地人的喜愛；藏在鐵皮屋內的「白沙屯外省牛肉麵」，除了招牌牛肉麵，超入味滷味拼盤也是每桌必點，每到用餐時刻總是擠滿用餐人潮；飄香50年的「英姐小吃」更是在地人回鄉必吃的童年回憶，間間是苗栗人都知道必吃夯店，來苗栗通通要吃過才沒白來。





必吃苗栗美食推薦：後龍古早味蚵嗲

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 後龍古早味蚵嗲 說：

基本款的蚵嗲表現也相當不錯，畢竟這裡是海線，鮮蚵想當然是超大顆的那種，鮮味十足入口又多汁，頗厲害！另外醬料也很多種可以自己加，加點甜辣醬最好吃<全文介紹>



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#後龍古早味蚵嗲

地址：苗栗縣後龍鎮高鐵六路852號

電話：0961-234-200







必吃苗栗美食推薦：大鼎夏荷牛肉麵館

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 大鼎夏荷牛肉麵館 說：

牛肉湯頭甘甜順口，像是用牛大骨熬出的美味，完全不油膩非常棒。牛肉厚實大塊，帶筋部位Ｑ彈有咬勁，咬下去還有肉汁，好吃！<全文介紹>



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#大鼎夏荷牛肉麵館

地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號

電話：03-785-3939







必吃苗栗美食推薦：廟口阿嬷臭豆腐

部落客 小虎食夢網 造訪 廟口阿嬷臭豆腐 說：

尤其是不剪直接炸，於上面敲一小口放醬汁這個方法，正是我最愛的臭豆腐。看這豆腐的表面蜂巢便能知道這臭豆腐有多酥，咬下後的豆汁噴嘴也有其水準<全文介紹>



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#廟口阿嬷臭豆腐

地址：苗栗縣通霄鎮忠孝路27號

電話：03- 776-3176







必吃苗栗美食推薦：阿榮鵝肉店

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 阿榮鵝肉店 說：

鵝肉現點現切，想吃需要耐心等待一下，口感真的是相當軟嫩多汁帶點煙燻的香氣，份量也相當足，我們也是撲空了兩次才吃到<全文介紹>



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#阿榮鵝肉店

地址：苗栗縣卓蘭鎮中正路8-6號

電話：04-2589-8875







必吃苗栗美食推薦：白沙屯外省牛肉麵

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 白沙屯外省牛肉麵 說：

牛肉麵（小），是用很深的碗裝，份量很足，上面放了幾塊滷得透徹的超厚牛肉，湯頭部份完全不會油膩而且帶有很清爽的牛骨香與中藥香，算是清爽型的牛肉麵<全文介紹>



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#白沙屯外省牛肉麵

地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號

電話：03-779-1616







必吃苗栗美食推薦：鵝行天下 萬家香麵館

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 鵝行天下 萬家香麵館 說：

嚴選台灣正宗的土鵝肉，鵝肉帶骨厚切，部位是鴨的後段，肉質清香甜滑不鹹膩，口感軟嫩帶點嚼勁，沾上特製醬汁也很不錯<全文介紹>



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#鵝行天下 萬家香麵館

地址：苗栗縣卓蘭鎮昭永路20號

電話：04-2589-9658







必吃苗栗美食推薦：廟口肉圓

部落客 mika 造訪 廟口肉圓 說：

低溫油泡，每一顆都白泡泡幼綿綿。因為限量所以珍貴，真的要早點來，以免賣光沒得吃。起鍋後把肉圓剪開再淋醬，綜合湯＋肉圓 完美組合。<全文介紹>



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#廟口肉圓

地址：苗栗縣後龍鎮中龍街185號







必吃苗栗美食推薦：南庄英姐小吃店

部落客 饅頭弟 造訪 南庄英姐小吃店 說：

以為平淡無奇的乾麵，居然可以這麼的好吃，而且乾麵吃起來不會乾巴巴，因為有醬汁的加持，顯得更加好吃，我家弟弟一口氣居然可以吃下兩碗，真的是猴～腮～蕾～啊！！<全文介紹>



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#南庄英姐小吃店

地址：苗栗縣南庄鄉民生街13-29號

電話：03-782-1321







必吃苗栗美食推薦：元成冰菓室

部落客 北極熊x迷你竹 造訪 元成冰菓室 說：

元成冰菓室位在苗栗大湖老街裡，距離大湖公有停車場很近，外觀不僅不網美其實也不顯眼，但這家元成冰菓室已經在此經營超過70年<全文介紹>



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#元成冰菓室

地址：苗栗縣大湖鄉民生路62-2號

電話：03-799-1607



