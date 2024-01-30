後龍美食推薦這家廟口古早味蚵嗲，廟口小吃總不會讓人失望，例如這攤位在後龍新港萬善廟的古早味蚵嗲，在地經營已經十多年，目前是第二代接手，雖然離後龍市區有一段距離，但每當開攤時間，總是有許多在地人來這裡買蚵嗲，是在地很受歡迎的台式下午茶呢

廟口古早味蚵嗲｜交通方式＆停車資訊

廟口古早味蚵嗲就在萬善廟正前方的空地，萊爾富商店斜對面，距離苗栗高鐵車程約5分鐘，路邊都可停車，每天從下午兩點開始，賣到傍晚，如果賣完就會提早收攤

廟口古早味蚵嗲｜菜單、價目表

現場有4種蚵嗲、炸粿和炸蕃薯芋頭，蕃薯和芋頭也有綜合50元可以買，價位也不貴，因為都是現點現炸，需要小小等候一下

等候的同時看老闆做蚵嗲，蚵嗲都是點了才現做，現場配料都是早上備好新鮮度都很棒，油鍋裡的油看起來超乾淨的，老闆堅持每天都換油

廟口古早味蚵嗲｜推薦蚵嗲

蚵嗲是用吸油紙袋裝，因為油很乾淨不會有油耗味，拿在手上也能感受到酥脆感，個頭也不小，但因為剛炸起來，拿在手上真的很燙，吃的時候也要小心點唷

用再來米加黃豆研磨mix一起做的外殼超酥，而且完全不油膩，而且裡面的韭菜真的多到一個誇張，滿滿的都是韭菜，香氣十足

鯊魚嗲，很少看到有包鯊魚，似乎是後龍的特色，鯊魚肉有先醃漬過，吃起來有醬香，而且肉質紮實，是以往沒吃過的口感

蝦仁嗲，裡面是包大尾蝦仁，但因為韭菜的味道真的很重，所以其實吃不太大蝦仁的味道，但蝦仁的Ｑ彈口感倒是很有存在感

蚵嗲，基本款的蚵嗲表現也相當不錯，畢竟這裡是海線，鮮蚵想當然是超大顆的那種，鮮味十足入口又多汁，頗厲害！另外醬料也很多種可以自己加，加點甜辣醬最好吃

炸蕃薯、芋頭，50元一大包！不管是蕃薯還是芋頭都超厚切的，芋頭稍微乾一點，但地瓜很鬆軟又甜很好吃

苗栗海線人對鯊魚肉並不陌生，經常出現在各種食物上，但鯊魚嗲我也是第一次吃。這鯊魚肉有醃製過，淡淡的醬油糖蒜味加上大量韭菜與炸的很酥脆的外皮，堆疊出不同風味的層次感，而且這魚味確實濃，存在感很高，有經過的朋友不妨來嚐嚐鮮！

廟口古早味蚵嗲

地址：苗栗縣後龍鎮中心路120-17號

電話：0961-234200

營業時間：下午1:00 – 下午5:30（每週一公休）

廟口古早味蚵嗲FB

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