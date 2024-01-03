苗栗通霄美食推薦這家白沙屯外省牛肉麵，白沙屯外省牛肉麵真的是出乎我們意料的厲害，倒不是他的餐點有多好吃，而是他的地點跟店面真的是很奇特，開在大馬路旁超不起眼的鐵皮屋，然後用餐時間生意好到一個不行，路邊停滿了車，google評價也是高得嚇人，感覺實在是太多秘密了，忍不住好奇心我也來朝聖了！

白沙屯外省牛肉麵｜交通方式＆停車資訊

外省牛肉麵位於苗栗通宵中山路上，距離臺鹽通霄觀光園區跟白沙屯媽祖拱天宮都很近，所以有不少遊客跟香客會來這邊吃牛肉麵，白沙屯外省牛肉麵是間連招牌都很斑駁的鐵皮屋，如果不是外面停滿的車子跟排隊的人潮，基本上看到也不會想進去

因為生意真的太好了，店家還特別排了一個店員在門口引導跟講解用餐模式，門口處也有告示，先看一下等候店員跟你說要做哪一桌

用餐環境也是蠻簡陋的，但好在冷氣夠強，不然煮麵廚房跟龐大的用餐人潮，應該會熱到發瘋，我們到的時候大概是11:30左右，才開門一小時左右，店內已經是人山人海，外面還有一堆人等著進來用餐

白沙屯外省牛肉麵｜菜單

要吃什麼直接在點餐處跟店員阿姨點就了，外省牛肉麵價格雖然漲過一波但還是算是很親民，全部都是麵食類，還有水餃，如果要吃白飯的不要來唷

點完麵就可以轉換戰場到下一關：滷味區，先報桌號再拿盤子，滷味都滷得很透徹，要吃什麼直接夾在盤子裡再給阿姨就可以了，上面都沒有標價錢，但似乎也沒有人問，夾子拿起來就是一陣猛夾

白沙屯外省牛肉麵｜推薦餐點

白沙屯外省牛肉麵上菜的速度飛快，要應付絡繹不絕的人潮，廚房阿姨的分工都很明確，煮麵的煮麵，切滷味的切滷味，所以餐點幾乎都是在十分鐘內搞定，便宜歸便宜，份量還不小

牛肉麵（小），是用很深的碗裝，份量很足，上面放了幾塊滷得透徹的超厚牛肉，湯頭部份完全不會油膩而且帶有很清爽的牛骨香與中藥香，算是清爽型的牛肉麵，如果覺得不夠味旁邊有酸菜跟辣椒醬可以自己加，麵條是很粗有點像拉麵的麵條，吃起來很咬勁

牛肉很大塊又嫩，但大概是部位的關係，沒什麼油脂跟膠質的感覺，但整體來說還是好吃的牛肉

雙醬麵（小），比起牛肉麵，我更愛雙醬麵！真的有夠強的啦！雙醬麵是炸醬＋麻醬，一上桌就聞到撲鼻的麻醬香氣，小碗的50元而已也是份量十足，趁熱趕快拌一拌，越拌香氣越發濃郁

每一口麵都有緊緊的麻醬巴著，多了炸醬，味道更鹹香一點，還可以吃到一些肉末的口感，真的很順口又涮嘴，應該是目前吃過數一數二厲害的雙醬麵

滷味盤上有標價錢，像這盤是175元（我也不知道是貴還是便宜），滷味都滷得很入味，建議一定要加他的辣椒醬，辣香濃郁超夠味的，大腸跟豆乾我都蠻推薦的，好吃！

白沙屯外省牛肉麵口味算是蠻不錯的，價位也不貴，難怪在這麼偏僻的地方仍舊可以吸引這麼多人慕名而來，如果有機會來通霄玩，不妨來吃看看吧

白沙屯外省牛肉麵

地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號

電話：03 779 1616

營業時間：10:00–18:30

白沙屯外省牛肉麵FB

店家/景點資訊

店家名稱：白沙屯外省牛肉麵

所在地址：臺灣苗栗縣通霄鎮中山路127號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:30

店家電話：03 779 1616

評價：★★★★

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