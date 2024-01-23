來到苗栗卓蘭必吃的就是鵝肉啦！！鵝肉店很多家要怎麼選，直接分享目前心目中第一名的阿榮鵝肉店，鵝肉現點現切，想吃需要耐心等待一下，口感真的是相當軟嫩多汁帶點煙燻的香氣，份量也相當足，我們也是撲空了兩次才吃到，這家因為老闆老闆娘都生病，所以目前只有週末營業，建議來之前先打電話詢問以免撲空唷！！除了鵝肉外，也有小菜、熱炒、湯品、飯麵類等，價位落在$10~$490之間～

阿榮鵝肉店 在哪？

阿榮鵝肉店位於卓蘭農會果菜市場對面，在中正路上，靠近卓蘭峩崙廟，這附近停車比較不方便，店前可以停放1~2台或者是停放在附近收費停車場、峩崙廟前廣場也可以停放唷！！

店內環境

假日越接近中午時分人潮越多，建議早點來比較容易有位置唷！！店內不少在地人與老饕都是衝著鵝肉來的，每桌幾乎一盤，真的不誇張～

菜單MENU

菜單有鵝肉、小菜、熱炒、湯品、飯麵類等，價位落在$10~$490之間，鵝肉有分前段與後段，前段是瘦肉較多的鴨胸，喜歡吃帶骨的可以點後段唷！！

餐點

鵝肉前段

鵝肉的前段是瘦肉居多，而且去骨也方便吃，如果喜愛帶骨的點後段準沒錯，份量上也相當族，可以看得出老闆刀工真的很厲害，每片都是薄片又恰到好處的口感，不會過薄也不會太厚，不過現點現切，所以上菜速度可能沒這麼快，整個鵝肉帶有油亮的色澤，鵝肉本身帶點鹹味，不沾醬單吃就很美味，也可以配上豆腐乳＋甜辣醬的沾醬，口感真的是軟嫩多汁又帶點煙燻的香氣，吃起來不會有柴感，相當好吃

鵝肝/鵝胗

小菜類也有鵝肝、鵝胗、鵝頭、鵝翅、鵝腳可以選擇，鵝肝鵝胗也都處理得相當不錯，帶點些許鹹味，當成下酒菜也很可以

燙鵝腸

鵝腸超級推，鵝腸處理得很乾淨，簡單川燙過後，吃起來帶有脆度，也沒有奇怪的味道，不是哪種帶有軟爛韌性的口感，真的是好吃

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店家/景點資訊

店家名稱：阿榮鵝肉店

所在地址：369臺灣苗栗縣卓蘭鎮中正路8-6號

營業時間：日 六 10:30-14:30

店家電話：04-25898875

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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