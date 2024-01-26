這間鵝行天下萬家香麵館算是新開的店，裝潢相當乾淨明亮，有道地的客家料理，最熱門的就是他們家的招牌鵝肉，還有四川成都麵食，不過個人還是喜歡阿榮鵝肉的口感肉質，成都酸辣粉超級推，牛肉麵也是不少人推薦的美食之一，菜單有麵食、飯食、湯品、川味麵食、鵝肉料理、熱炒、甜點等，價位落在$15~$600之間～

鵝行天下萬家香麵館 在哪？

鵝行天下萬家香麵館位在昭永路和民權路的轉角處，附近停車比較不方便，開車的話可以停放在附近的收費停車場～

入店有用餐須知與候位須知，假日人多需要注意一下人到齊才可以入座唷！！

店內環境

店內空間不大，有靠窗的座位區，也有多人座位區，空間相當寬敞明亮，不顯擁擠～

餐具醬料自取

餐具、醬料有需要都可以自由取用～

菜單MENU

菜單有麵食、飯食、湯品、川味麵食、鵝肉料理、熱炒、甜點等，價位落在$15~$600之間

餐點

紅燒豬腳

使用新鮮溫體豬，肉質相當Q彈滿滿的膠質，外皮吃起來超Q的，單吃就非常好吃鹹香又不死鹹，湯汁拿來拌麵、配飯也很不錯

炒時蔬

時蔬有水蓮、高麗菜、芥蘭、菠菜可以選擇，以當天有提供的為主，水蓮炒得很剛好，不會過於軟爛帶點脆度～

成都酸辣粉

酸辣粉麵體採用的是四川紅薯粉條，不是冬粉也不是米苔目，整個口感帶有韌性Q彈，外觀晶瑩剔透，整體吃起來麻、辣、鮮、香、酸，吃起來酸度較高不會膩口，口感真的相當不錯

宜賓燃麵

不想喝湯湯水水，可以試試這川味燃麵，特色重油無水，含油量豐富到號稱可以點火即可燃燒，所以又稱油條麵，燃麵外觀鬆散而紅亮，香氣豐淳撲鼻，口感是麻與辣交織，椒麻味相當濃郁，裡面加入肉燥、酸菜、花生等，口感層次分明麻辣感十足～

成都担担麵

担担麵口味與燃賓麵相似，不過辣度較小，不吃太辣可以試試成都担担麵

招牌鵝肉

嚴選台灣正宗的土鵝肉，鵝肉帶骨厚切，部位是鴨的後段，肉質清香甜滑不鹹膩，口感軟嫩帶點嚼勁，沾上特製醬汁也很不錯

脆炒鵝腸

鵝腸部分搭配上韭菜清炒，處理的相當乾淨，鵝腸口感帶有脆口度，搭配韭菜相當解膩～

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