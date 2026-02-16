2026彰化員林燈會黃阿瑪駕到，元宵點燈活動交通美食全攻略。

2026員林燈會攜手超人氣 IP《黃阿瑪的後宮生活》閃亮登場！主燈旋轉木馬超吸睛，還有限量聯名提燈與精采晚會。

今年春節走春絕對不能錯過彰化員林！2026「員林燈會暨元宵節活動」以「拾光員林・幸福加瑪」為主題，地點選在熱鬧的員林公園。這次最讓人驚喜的是，燈會特別攜手超人氣 IP《黃阿瑪的後宮生活》，將可愛的阿瑪與後宮貓咪們化作一盞盞溫暖的造型花燈，陪伴大家度過溫馨的馬年新年。活動自 2 月 14 日一路點亮至 3 月 8 日，期間不僅有絢麗的主燈秀、夢幻的光影步道，還有元宵晚會與各種主題表演。來到這裡，白天可以順遊興賢書院、百果山等景點，夜晚則能漫步公園賞燈，再去第一市場與光明街大啖在地美食，絕對是全家大小吃喝玩樂一把罩的完美行程。

黃阿瑪聯名提燈，發放時間快筆記。

每年燈會最受歡迎的莫過於造型小提燈了！今年的「馬年小提燈」結合了黃阿瑪的超萌元素，極具收藏價值。發放日期落在 2/14 開幕日、初一至初三（2/17-2/19），以及 228 連假三天（2/27-3/1）。發放時間為晚間 18:30 於員林公園現場排隊領取，由於數量有限發完為止，想拿到提燈的朋友記得提早卡位。此外，只要加入官方 LINE 領取集章卡，並參與光影劇場集滿三枚印章，還能兌換額外的精美小禮物喔！

旋轉木馬主燈秀，療癒音樂超夢幻。

這次燈會的最大亮點絕對是名為「萬睡皇朝 駕馬迎春」的旋轉木馬主燈。看著黃阿瑪、招弟還有三腳等熟悉的貓咪角色坐在旋轉木馬上轉啊轉，搭配著溫馨療癒的音樂，畫面簡直夢幻到不行，讓現場的大人小孩都不自覺跟著節奏搖擺。主燈秀的時間為每日晚間 19:00 至 21:00，每半小時演出一場（如遇舞台活動則依實際情況調整）。看著溫暖的光影變化，所有的煩惱彷彿都被這些可愛的貓咪給融化了。

夢幻光影步道美，元氣不倒喵必拍。

除了主燈，員林公園內還佈置了許多超好拍的打卡點。「夢幻光影步道」與「冬夜月弧」銀月廊道，整排的燈飾在夜空下閃耀，漫步其中浪漫滿分，非常適合情侶約會。「水果繽紛樂」將五彩繽紛的水果與貓咪結合，拍起照來鮮豔吸睛；而「元氣不倒喵」則設計成圓滾滾的不倒翁造型，像是在為新的一年加油打氣。當然，還有霸氣又可愛的「黃阿瑪駕到」巨型花燈，等著粉絲們來合影留念，整個燈區充滿了驚喜與趣味。

猜燈謎互動體驗，尋找兒時的樂趣。

燈會不僅好看也好玩，現場特別規劃了「百燈謎境」與「對弈騎士」等互動體驗區。吃飽飯後不妨來百燈謎境走走，每個燈籠下都藏著一道謎語，讓遊客重溫兒時提燈籠、猜燈謎的單純快樂。「對弈騎士」則設計了帥氣的騎士貓咪，加入了分組比賽的互動機制，讓孩子們玩得不亦樂乎。這些巧思不僅增加了燈會的趣味性，也讓傳統的元宵節慶活動更具參與感，讓每一位來到員林的遊客都能留下美好的回憶。

元宵晚會壓軸唱，主題之夜超精彩。

活動期間的表演節目更是精彩可期。2/14 的點燈開幕晚會邀請到于台煙與 VH 帶來動人演出；2/27 的元宵晚會除了有猜謎送禮活動，壓軸更請來人氣樂團「芒果醬 Mango Jump」熱力開唱。此外，初一到初三以及 228 連假期間，每晚 19:00 至 21:00 的「光影劇場」也安排了不同的主題之夜，包含星光童話夜的泡泡秀、奇幻馬戲夜的雜耍特技、熱血搖滾與流光舞動等豐富節目，保證讓大家夜夜都不無聊。

順遊景點美食多，彰化走春大串連。

來到員林賞燈，絕對不能錯過周邊的豐富景點與美食。白天推薦到文青必訪的興賢書院、警察故事館走走，或是到藤山步道健行、百果山遊憩區溜滑梯；肚子餓了就直奔第一市場或光明街商圈大啖在地小吃。今年的員林燈會更創構了總長近 3 公里的街道光景，並與「彰化月影燈季」、「花在彰化」串連成彰化三大走春亮點。緊接著還有蜀葵花季與桐花季接續登場，春節連假就來員林，保證讓你從早玩到晚，流連忘返！

2026彰化員林燈會 活動日期： 2026 年 2 月 14 日（六）至 3 月 8 日（日）

亮燈時間： 每日 18:00 – 22:00

活動地點： 員林公園

馬年小提燈發放：

日期： 2/14、2/17、2/18、2/19、2/27、2/28、3/1。

時間： 18:30 現場排隊領取（數量有限，發完為止）

