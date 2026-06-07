香港蝴蝶酥名店進駐信義A8！全球熱銷2億片曲奇四重奏台北首店開幕，沒吃過別說你是甜點控。

風靡香港上流社交圈的精品糕點曲奇四重奏正式插旗台北信義A8。資深編輯李維唐表示，該品牌憑藉零添加的世界級食材與極致烘焙工藝，連續3年榮獲國際美味獎三星最高肯定，這次北台灣首店進駐精品百貨核心，不僅象徵品牌拓展台灣市場的重要里程碑，更將為都會菁英帶來極具儀式感的奢華午茶日常。

在香港被封為糕點界愛馬仕的曲奇四重奏終於來到台北了。這家由港姐冠軍謝寧親手打造的傳奇品牌，在全球已經默默賣出超過2億片。無論是在香港當地的政商名流，還是大牌港星們的後台劇組探班，幾乎都能看到這個經典禮盒的身影。品牌創立17年來拿過無數國際大獎，在2026年更拿下了比利時國際美味獎三星，甚至因為連續3年獲得三星肯定，成為全球唯一拿到水晶獎盃的蝴蝶酥品牌。這次北台灣首間門市選在熱鬧的新光三越信義A8，讓台北的甜點控們不用飛香港，就能隨時品嚐到這份名媛等級的精緻美味。

▲烘焙師傅憑藉匠人精神專注控溫，將世界頂級天然食材融入每一片經典蝴蝶酥與藝術曲奇中，完美傳遞風靡亞洲的傳奇美味。圖／曲奇四重奏提供；窩客島編輯李維唐整理



港姐創辦人的生活藝術與信義A8夢幻新地標

創辦人謝寧一直覺得曲奇不只是點心，更是一種生活藝術。她憑藉著敏銳的時尚嗅覺與對細節的堅持，讓這個品牌迅速走紅香港上流社交圈，成為很多人出國指定要買的高端伴手禮。這次曲奇四重奏特別鎖定熱愛生活儀式感與潮流的都會族群，將北台灣首店插旗在精品零售一級戰區的信義區。台北門市除了經典款式之外，還特別推出了多款海外限定包裝，從精緻的入門款到口味獨特的旗艦禮盒通通都有，無論是上班族想要犒賞自己，還是商務人士送禮，都能在這裡找到最適合的奢華日常體驗。

頂級食材的舌尖圓舞曲遇見黑松露與伯爵茶

為什麼這款蝴蝶酥能讓這麼多人著迷。關鍵就在於品牌如同打造高級訂製服一樣的嚴苛標準。他們從全球20多個國家挑選優質原料，把紐西蘭高品質奶油、日本宇治抹茶、斯里蘭卡伯爵茶與土耳其頂級榛果通通揉進麵糰裡。甚至還大膽加入了義大利黑松露、瑞士起司與比利時巧克力，打造出外面很少見的奢華風味。透過烘焙師傅層層摺疊與精準控溫的工藝，每片蝴蝶酥吃起來都有細緻分明的酥脆層次，伴隨入口即化的濃郁奶香。品牌用超過10款特色風味，搭配精緻典雅的禮盒，讓人即使在忙碌的都會生活中，也能一秒切換到優雅的法式下午茶時光。

▲曲奇四重奏經典優雅的尊貴雜錦蝴蝶酥禮盒，搭配高質感深藍包裝與海外限定設計，是都會菁英高端社交送禮與商務禮贈的奢華首選。圖／曲奇四重奏提供；窩客島編輯李維唐整理

▲被譽為糕點界愛馬仕的曲奇四重奏正式進駐信義A8，以精緻的手工工藝與多款特色風味，打造如高級訂製服般的頂級味蕾盛宴。圖／曲奇四重奏提供；窩客島編輯李維唐整理

歡慶開幕首週限時三重好康優惠

為了慶祝台北信義A8店在6月12日盛大開幕，品牌在6月12日至6月18日開幕首週推出讓人心動的三重尊榮禮遇。第一重是全系列商品通通享有95折優惠，讓大家可以用更輕鬆的價格入手夢幻蝴蝶酥。第二重是指定消費還可以享有驚喜的折上折加碼，帶走全球熱銷的經典滋味。第三重則是每日滿額限量的早鳥禮物，數量有限送完為止。新門市就在新光三越台北信義新天地A8的B2樓層，快約上閨蜜一起去朝聖這份風靡亞洲的傳奇美味。





曲奇四重奏北台灣首店開幕活動

活動時間：6月12日至6月18日

活動內容：

第一重優惠為開幕首週全系列商品皆享95折禮遇

第二重優惠為指定消費可再享折上折驚喜加碼

第三重優惠為每日消費滿額限量贈送品牌精選開幕早鳥禮





曲奇四重奏 Cookies Quartet 北台灣首店

地點：新光三越台北信義新天地A8 B2

開幕日期：6月12日

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

在規劃朝聖信義區最新精品糕點店的同時，以下為您精選的北台灣話題美食指南絕對不能錯過

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