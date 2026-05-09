芬蘭Unikko經典印花綻放台北！金普頓大安聯手Marimekko推出仲夏花漾藝境，跨界餐飲萌寵友善全攻略。

金普頓大安酒店再度跨界 Marimekko，以「仲夏花漾藝境」重新定義 2026 精品旅宿標竿。資深編輯李維唐指出，這種結合品牌美學與五感體驗的深度合作，不僅豐富了飯店敘事空間，更展現了米其林星鑰飯店在城市靈感傳遞上的領先地位。

隸屬洲際酒店集團旗下的設計精品酒店金普頓大安，自開幕以來便以強烈的設計語彙聞名，近日再度為台北城市生活注入全新想像。金普頓大安宣佈聯手芬蘭指標性時尚與生活品牌Marimekko，於台北獨家推出期間限定沉浸式住宿篇章「仲夏花漾藝境Stay in Bloom」。這場跨界合作不僅是一次旅宿體驗的革新，更是將Marimekko經典印花藝術轉化為可供「走入」的設計作品，透過視覺、味覺與觸覺的堆疊，定義2026年生活風格導向的旅宿趨勢。

▲仲夏花漾藝境 Stay in Bloom 公共空間： 旅人在金普頓大安的大理石圓桌旁，隨手翻閱 Marimekko 品牌精裝書，沉浸於由經典印花堆疊而出的時髦氛圍。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲入住大安套房即可享有專屬升級住房禮，除了基本的托特包與明信片外，還包含黑白經典 Unikko 印花摺疊傘、迷你口金包及精緻毛巾。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

經典Unikko游霓可印花綻放，金普頓大安打造沉浸式設計場景

此次「仲夏花漾藝境」以Marimekko最具代表性的Unikko游霓可印花為靈感核心。設計團隊將品牌大膽的色彩與時髦頑趣注入金普頓大安的空間中，印花路徑從公共空間延伸至主題客房。飯店入口落地大門首先映入眼簾的是創意之花，樓層走廊則轉化為游霓可花徑，花瓣在純白磚瓦與畫框間穿梭。主題限定房型提供「經典黑白」與「春夏藻綠」兩款色調，將印花美學精細地嵌入日常用品中，從寢具抱枕、羊毛氈毯到陶瓷洗漱器皿，甚至是客房專屬的Unikko訂製門掛牌與品牌精裝書，讓旅人在靜謐的城市綠洲中，透過翻閱篇章與感官體驗，深度理解這個創立於1951年的芬蘭品牌如何橫跨時尚與生活的設計版圖。

▲當 Marimekko 經典黑白印花抱枕與品牌包款相互映襯，每一處角落都成為定錨 2026 旅宿潮流的視覺風景。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



限量住房禮與套房升級選品，讓Marimekko設計語彙融入日常

為了讓這場設計體驗能隨旅人延伸至生活場景，金普頓大安特別準備了豐富的限定住房禮。全房型房客皆可獲得以Marimekko全新印花「Kukasta kukkaan花間漫舞」為設計的托特包、貼紙與明信片組。而入住套房的旅客更享有加碼升級，獲贈價值近5000元的紀念選品組合，包含黑白Unikko印花摺疊傘、迷你口金包與精選毛巾。此外，房內提供的迎賓小點亦別具巧思，將經典圖騰化作焙茶、洛神花與竹炭風味的造型餅乾，讓時髦的視覺意象在舌尖轉化為美味記憶。

▲大安套房： 套房空間以大膽印花牆面與如如恩設計操刀的摩登語彙交織，透過穿衣鏡與通透隔間，營造出充滿流動感的設計藝境。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲在金普頓大安標誌性的綠色牆面上，粉紫色游霓可印花優雅盛開，將睡臥空間轉化為一處可被走入的沉浸式藝術作品。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

芬蘭印花邂逅台灣風味，The Tavernist呈獻期間限定下午茶

除了視覺上的饗宴，餐飲美學亦是本次合作的重點亮點。金普頓大安攜手米其林指南推薦餐廳The Tavernist，推出名為「印花拾光Taste in Bloom」的聯名下午茶組。主廚以台灣在地素材為靈感，創作出結合傳統與創新的甜點。例如「吉拿棒巴斯克」搭配以台灣豆漿為靈感的豆腐冰淇淋，以及運用台灣原生香料馬告打造的「馬告酪梨卡士達」。搭配由白酒與君度橙酒調製，揉合玫瑰與百香果韻味的「花漾桑格利亞」，讓旅人在Marimekko的餐桌美學中，品味芬蘭設計與台灣風味交織出的午後時光。

▲「馬告酪梨卡士達－蜂蜜堅果－季節鮮果」： 以台灣原生香料馬告為靈魂，結合濃郁酪梨卡士達與當季鮮果，在 Marimekko 花卉餐盤上展現自然果韻 。 圖／The Tavernist提供；窩客島編輯李維唐整理

▲聯名下午茶包含「吉拿棒巴斯克」與「馬告酪梨卡士達」，讓芬蘭設計與台灣風味在餐盤上優雅交會 。 圖／The Tavernist提供；窩客島編輯李維唐整理

寵物友善精神再進化，客製化印花領巾工作坊專寵萌寵

金普頓大安作為全台唯一榮獲「米其林星鑰」且堅持寵物友善精神的精品飯店，本次活動亦將設計觸角延伸至毛孩生活。飯店延續自1992年以來的品牌傳統，提供一房兩隻以下萌寵免加價入住的尊榮體驗。在此次聯名期間，飯店更特別舉辦「寵物領巾客製工作坊」，邀請房客自選Marimekko印花風格，為家中毛孩親手打造專屬的時髦配件。這種將精品設計導入萌寵生活的做法，不僅深化了飯店「以人為本」的核心理念，更為旅人與毛孩的共同旅行創造了無可取代的珍貴回憶。

▲金普頓大安與 Marimekko 推出寵物專屬設計，繽紛的印花領巾掛在客房門把上，搭配寵物入住專用的主題門掛牌，盡顯米其林星鑰飯店對毛孩的細膩寵愛 。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北獨家限時登場，即日起至6月14日共赴生活靈感之約

這場由金普頓大安總經理Matthew Lim帶領團隊策劃的設計體驗，再次實踐了品牌「設計優先」的宗旨。無論是針對熱愛北歐美學的設計迷，或是尋求深度質感旅宿的高端旅人，「仲夏花漾藝境Stay in Bloom」都提供了一個絕佳的機會，讓人從繁瑣的都市生活中抽離，走入一場充滿色彩、藝術與歡樂的繽紛旅程。即日起至6月14日，這場獨家綻放的設計篇章正等待每一位旅人前來定錨屬於自己的2026年生活風格。

▲金普頓大安酒店將台北巷弄語彙轉化為優雅的建築立面，在繁華的東區商圈中營造出一片靜謐的都市叢林綠洲。 圖／金普頓大安酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







金普頓大安 X Marimekko「仲夏花漾藝境」活動詳情整理

活動內容優惠

全房型住房禮：入住即贈 Marimekko《花間漫舞》托特包、行李箱貼紙與明信片組 。

套房獨家加碼：入住大安套房額外贈送 Unikko 印花摺疊傘、迷你口金包與毛巾，價值近 5000 元 。

一房兩隻寵物免費：全台唯一米其林星鑰寵物友善飯店，一房兩隻以下萌寵免加價入住 。

晨間活力餐點：每日 7:00-10:30 盡享咖啡、茶、溫豆漿與可頌 。

品酩時光福利：每日 17:30-18:30 提供紅白葡萄酒、氣泡酒與夏日調酒 。





仲夏花漾藝境 Stay in Bloom

活動時間：即日起至 2026 年 6 月 14 日

活動內容：沉浸式印花主題房入住體驗、聯名下午茶及寵物領巾客製工作坊

地址：台北市大安區仁愛路四段 27 巷 25 號 (忠孝復興 3 號出口)

活動房價：NT$8,800 起 (依房型而定，另計稅與服務費)

官網連結：https://kimptondaanhotel.com/Marimekko2026