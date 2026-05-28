杜拜巧克力糖葫蘆！葫蘆花快閃SOGO，開心果草莓冰糖葫蘆超奢。

葫蘆花快閃忠孝SOGO！推出融合杜拜風味的奢華開心果草莓冰糖葫蘆。編輯 鄭雅之表示：特價還要199元好奢！

糖葫蘆尬開心果！台北東區美食又有新話題了，超人氣傳統甜點品牌葫蘆花這次進駐忠孝SOGO快閃店，推出網美甜點奢華開心果草莓冰糖葫蘆，將席捲全球的杜拜開心果頂級風味完美融入台式糖葫蘆中，在6月1日至6月21日期間帶來全新視覺與味覺的雙重饗宴，首四日還特別祭出限時折價的嚐鮮優惠活動，吸引甜點控朝聖。

▲手工現做包含草莓與橘子等多款經典水果糖葫蘆。 ▲網美甜點「紅玉蘋果糖切片杯裝版」一杯在手邊走邊吃剛好。

滿滿開心果卡達耶夫麵線極致酥脆

這款獨家研發的奢華「開心果草莓冰糖葫蘆」，嚴選酸甜多汁的新鮮草莓，並將果肉中心挖空填滿頂級開心果醬，更拌入金黃酥脆的杜拜特製卡達耶夫麵線，最後包裹上金黃比例的薄脆冰糖衣，一口咬下能感受到外皮脆口與草莓爆汁，還有濃郁堅果香與香脆麵線的層次感，完全顛覆大眾對台式小吃的傳統印象，也跟上杜拜巧克力甜點話題。

▲忠孝SOGO快閃店新品奢華「開心果草莓冰糖葫蘆」，混搭杜拜特製卡達耶夫麵線。





忠孝SOGO快閃店限定

為了慶祝這次台北東區美食盛事，品牌在快閃店開幕的首四日期間，特別提供每日限量的嚐鮮價199元優惠，讓甜點控可以用更划算的價格搶先體驗這款杜拜開心果混搭風甜點，此外現場還有集結多款經典滋味的五彩綜合與紅玉蘋果糖優惠組合，讓草莓控與糖葫蘆迷可以用超值的價格，一次滿足所有的願望。

▲人氣糖葫蘆「葫蘆花」推廣正宗老北京冰糖葫蘆糖衣為目標，將於6/1快閃SOGO忠孝館。

葫蘆花忠孝SOGO快閃店 活動資訊

活動期間：2026年6月1日至6月21日

活動地點：SOGO忠孝館地下一樓美食街活動區

推薦新品：



奢華開心果草莓冰糖葫蘆原價為249元，6月1日至6月4日提供嚐鮮價199元

五彩綜合與紅玉蘋果糖優惠組特價為300元

注意事項：新品每日手工現做且數量有限售完為止。





甜點控要吃新品、新話題！

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