身分證拿出來！南港敘日Buffet對中「6」第2人6折免服務費，加碼美牛黑鮪魚吃到飽。

台北六福萬怡敘日餐廳於6月祭出多重餐飲優惠與全新美牛盛宴 。資深編輯李維唐表示，業者看準暑假前的聚餐商機，透過身分證趣味互動與樂齡折扣，能有效吸引不同客群並帶動初夏餐飲熱潮 。

每次看到身分證優惠都覺得看得到吃不到嗎。這次南港超人氣的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，直接把門檻放超低，要在6月1日到6/30端出整整一個月的「六月六福666」大請客 。玩法非常簡單，只要兩個人一起去吃午餐或晚餐，其中一個人的身分證字號裡有「6」，另外那一位的餐費就直接打6折 。如果兩個人運氣更好，身分證字號加起來剛好有兩個「6」，現場直接幫你把一成服務費給免了 。不管你是要找好久不見的朋友聚餐、跟另一半約會，還是週末帶家人出門打個牙祭，這檔優惠算下來真的省很大，完全可以無痛大快朵頤 。

▲敘日全日餐廳推出六月限定三大餐飲優惠，包含「身分證對對碰」、樂齡折扣與旅展票券加碼方案，迎接夏季聚餐旺季。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



爸媽長輩專屬75折，家裡沒用完的過期旅展券竟然也能當現金花

如果你想帶家裡的長輩出門走走，敘日全日餐廳這次的「樂齡優惠」也很讚 。只要是55歲（含）以上的賓客，在8月31日之前的平日午晚餐來吃飯，本人直接打75折，陪同去的朋友家人也能拿到8折 。要是挑假日來，大家也通通都有8折優惠，帶爸爸媽媽出門吃飯點餐完全不用捏大腿 。



另外大家抽屜裡是不是常有一些買了卻忘記用的餐券。這家餐廳這次真的非常貼心，即日起到7/31前，只要你拿著敘日自售的餐券，或是2025年到2026年各大旅展買的指定票券來訂位，同桌沒持券的朋友也能順便打8折 。更誇張的是，就算你的餐券不小心放到過期了也別丟，帶去現場不但整桌幫你打8折，還能直接用票面金額去折抵餐費，這根本是拯救荷包的超級放大術 。

仲夏美牛饗肉節開跑！黑鮪魚、美式BBQ配上週末限定的戶外炭烤吧

除了優惠拿滿，餐檯上的好料也是這次的重頭戲 。餐廳從6月10日起會換上全新主題「仲夏美牛饗肉節」，主廚這次準備了滿滿的美式燒烤和澎湃海陸料理，像是香氣噴發的香料爐烤美國牛肩胛、一口咬下超多汁的墨西哥辣醬竹炭和牛堡，還有烤得軟嫩入味的美式BBQ醬燒帶骨肋排，光聽名字就讓人流口水 。海鮮控也別擔心，現場還會同步推出當季的黑鮪魚主題料理，讓你海陸雙享一次滿足 。



如果喜歡露天燒烤那種歡樂氛圍的朋友，記得瞄準6月19日之後的每週五晚餐跟週六午晚餐，因為這時候會限定加開戶外燒烤吧 。現場可以直接拿到現烤的蜜汁豬肋排、散發草本香氣的紙烤檸檬香草鱸魚，還有滿滿鮮甜海味的炭烤奶油扇貝 。看著主廚在現場炭烤、聞著那個肉香，夏天的度假感瞬間就出來了 。

▲敘日全日餐廳6月10日起推出「仲夏美牛饗肉節」，集結美式燒烤、海陸料理與週末限定戶外燒烤吧，打造豐盛夏季饗宴。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

坐捷運高鐵就能到，隱藏在南港七樓的270度百坪觀景祕境

這家餐廳之所以受歡迎，便利性絕對是一大關鍵 。它就在南港車站正上方，捷運、高鐵、台鐵和客運全部共構，出站直接上電梯就到了，旁邊還緊鄰CITYLINK跟唐吉訶德，吃飽飯剛好可以順便散步逛街消消帳 。



最讓人驚艷的是，走到七樓餐廳內部，外面竟然連接著一個足足有500坪的寬敞大露臺 。坐在這裡用餐，一抬頭就是270度的台北城市山景，連信義區的台北101和翠綠的南港四獸山都能看得一清二楚 。最棒的是，這裡的戶外座席區還非常歡迎毛孩，週末不妨帶著家裡的狗狗貓貓一起來吹吹風、看看風景，一邊享受頂級美食，在忙碌的都市生活裡給自己放個假 。

▲敘日全日餐廳打造高CP值海鮮盛宴，餐檯集結多款人氣海鮮與異國美饌，提供豐盛澎湃的Buffet饗宴體驗。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整



六月六福666，身分證對對碰 、樂齡優惠 、旅展票券加碼方案 、仲夏美牛饗肉節

活動時間：

身分證對對碰：2026年6月1日至6月30日

樂齡優惠：即日起至2026年8月31日止

旅展票券加碼：即日起至2026年7月31日止

仲夏美牛饗肉節：2026年6月10日起（6月19日起每週五晚餐與週六午晚餐加碼戶外燒烤吧）

活動內容：

身分證對對碰：雙人同行享用午、晚餐，只要任一人身分證字號含一個「6」，第二位即享6折 。若兩人合計含兩個「6」，再享免服務費優惠 。

樂齡優惠：55歲（含）以上賓客平日午、晚餐享75折、同行友人8折 ；假日本人與同行友人皆享8折 。

旅展票券加碼：持指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客享8折 ；持過期票券者整桌享8折，並可依票面金額折抵餐費 。





台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

店家地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

訂席電話：02-6615-6526