黑鮪魚吃到飽快閃14天！饗饗 旭集黑鮪魚祭，黑鮪生魚片 黑鮪魚握壽司無限吃。

黑鮪魚Buffet再掀夏季聚餐話題，饗饗、旭集、URBAN PARADISE同步推出黑鮪魚祭。編輯張人尹表示，炙燒中腹握壽司與現流生魚片通通吃到飽！

黑鮪魚吃到飽！饗賓集團旗下3大Buffet品牌「饗饗、旭集、URBAN PARADISE」這次同步推出期間限定「黑鮪魚祭」快閃活動，從現流生魚片到炙燒黑鮪魚中腹握壽司，讓喜歡海鮮的粉絲不只能一次吃到當季黑鮪魚人氣部位，更能在自助餐台無限取用，成為「黑鮪魚富翁」。



▲饗饗、旭集、URBAN PARADISE同步推出「黑鮪魚祭」，主打黑鮪魚握壽司與現流生魚片限時供應。



▲饗饗、旭集、URBAN PARADISE以夏季黑鮪魚為主題，打造期間限定Buffet海鮮盛宴。

炙燒中腹握壽司成亮點

▲饗饗、旭集、URBAN PARADISE推出「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，主打炙燒香氣與油脂口感。

這次「黑鮪魚祭」主打推出2款餐點，其中「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」選用油脂豐厚的黑鮪魚中腹部位，搭配薄鹽醬油、味醂、香油與蒜丁醃製，再由職人現場炙燒呈現微熟口感。炙燒後的魚肉香氣更明顯，同時保留黑鮪魚油脂甜味。另一款「現流黑鮪生魚片」，則以赤身部位，適合想要品嚐黑鮪魚原始鮮甜與細緻口感的粉絲。





全台門市限時供應資訊

▲饗饗、旭集、URBAN PARADISE同步供應現流黑鮪生魚片，讓粉絲品嚐黑鮪魚鮮甜原味。

饗賓集團 黑鮪魚祭活動資訊

這次饗賓3大品牌「黑鮪魚祭」將於2026/5/25-2026/6/7期間限定登場，由饗賓集團旗下「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」以及「URBAN PARADISE」全台門市同步供應。其中「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」於平日晚餐、假日午晚餐時段提供，「現流黑鮪生魚片」則於平假日午晚餐皆可吃到。活動期間：2026/5/25-2026/6/7活動品牌：INPARADISE 饗饗、旭集 和食集錦、URBAN PARADISE供應資訊：炙燒黑鮪魚中腹握壽司：平日晚餐、假日午晚餐供應現流黑鮪生魚片：平假日午晚餐供應